Aseguran que la devolución de los restos de rehenes en Gaza podría demorar semanas

La Cruz Roja alertó sobre la dificultad de localizar los cuerpos entre los escombros en Gaza, tras el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás.

El dolor de los 21 argentinos víctimas de Hamas sigue siendo una herida abierta que une al pueblo argentino e israelí en el reclamo de memoria, justicia y libertad.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirtió que la devolución de los restos de rehenes y detenidos fallecidos en Gaza podría extenderse durante días o semanas debido a la complejidad de las operaciones de recuperación. La organización calificó esta tarea como un “enorme desafío”, en un contexto marcado por la destrucción causada durante el conflicto entre Israel y Hamás.

El portavoz del CICR, Christian Cardon, afirmó que la localización de los cuerpos bajo los escombros representa una dificultad mayor incluso que la liberación de personas con vida. “Ese es un desafío aún mayor que liberar a las personas con vida. Es un desafío enorme”, declaró ante la prensa.

“Creo que existe un claro riesgo de que eso lleve mucho más tiempo. Lo que les estamos diciendo a las partes es que esa debería ser su máxima prioridad”, agregó Cardon.

rehenes Israel israelíes Cuántos cuerpos de rehenes fallecidos fueron devueltos a Israel Desde el inicio de las operaciones de intercambio, solo cuatro ataúdes con los cuerpos de rehenes fallecidos han sido entregados a Israel. Según trascendido, se estima que los restos de al menos otras dos docenas de personas aún no han sido localizados ni repatriados.