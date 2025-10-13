La emoción de la mamá de los dos argentinos liberados por Hamás: "No me lo esperaba"

Ariel y David son dos de los tres argentinos que fueron parte de la liberación de rehenes que envió Hamás como parte del acuerdo de paz firmado con Israel.

Ariel y David, los rehenes argentinos que fueron liberados por Hamás este lunes en el marco del acuerdo de paz en Medio Oriente.

En el marco de la liberación de rehenes por parte del grupo terrorista Hamás, que se desarrolló gracias al acuerdo de paz firmado entre Israel y la organización que gobierna la Franja de Gaza, dos argentinos regresaron a Israel este lunes y su madre se mostró visiblemente reconfortada y sorprendida.

“Fue algo sorprendente, no me lo esperaba, una emoción muy grande”, afirmó este lunes en una entrevista a primera hora en Splendid AM 990 Silvia Cunio, madre de Ariel y David, y agregó que sus hijos se comunicaron con ella: “Nos dijeron que estaban bien, los escuché bien”.

image Uno de los argentinos liberados por Hamás este lunes. X Más tarde en el programa de Antonio Fernández Llorente, Silvia confesó que siempre mantuvo las "esperanzas" de tener de vuelta a sus hijos, aún cuando estaban secuestrados por la organización Hamás desde el 7 de octubre de 2023, cuando los gobernantes de la Franja de Gaza irrumpieron de forma brutal y violenta en Israel y mató a 1200 personas, hiriendo a más de 5000.

“Lo único que escuché fue: no sabés lo que pasamos acá. Mis hijos son fuertes y siempre tuvieron esperanzas”, reconoció la madre de Ariel y David.

El momento de la llegada de los rehenes argentinos

El tan esperado alto el fuego y fin de la guerra entre Israel y Hamás La madrugada de este lunes marcó un punto histórico en el conflicto de Medio Oriente. Según informaron fuentes oficiales israelíes, los últimos rehenes en manos del grupo terrorista Hamás fueron liberados a las 9 de la mañana hora de Israel. La entrega se realizó en el marco de un cese de hostilidades que busca consolidarse como el primer paso hacia un acuerdo de paz duradero.