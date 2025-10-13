Quiénes son los tres argentinos liberados por Hamás tras más de 700 días de cautiverio en Gaza

Ariel y David Cunio y Eitan Horn recuperaron la libertad este lunes. Los tres argentinos fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja y ya están bajo resguardo israelí, donde se reencontrarán con sus familias.

Después de más de 700 días de cautiverio, los argentinos Ariel y David Cunio y Eitan Horn fueron liberados este lunes por el grupo islamista Hamás en el marco de un nuevo acuerdo humanitario negociado con Israel, con la mediación de Egipto y Qatar.

Los tres formaban parte del grupo de rehenes, cuando comandos de Hamás irrumpieron en el sur de Israel, atacando kibutzim, festivales y viviendas civiles. Desde entonces, sus nombres se transformaron en símbolo de la lucha de las familias argentinas e israelíes que reclamaban por la liberación de los cautivos.

Un reencuentro esperado por más de dos años Horas antes de la entrega, Ariel y David pudieron realizar una videollamada con su madre, Silvia, desde un punto no revelado de Gaza. "Los vi bien, o al menos eso dijeron ellos. No se los veía de cuerpo entero, pero fue una emoción enorme", contó la mujer, que lleva casi dos años encabezando marchas, vigilias y campañas internacionales para mantener viva la causa de los rehenes argentinos.

Tras la confirmación de la liberación, las primeras imágenes difundidas por el Ejército de Israel mostraron a los tres hombres visiblemente delgados, pero conscientes y caminando por sus propios medios. De inmediato fueron trasladados a territorio israelí por personal del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que supervisó la operación humanitaria.

En Israel los esperaban equipos médicos y psicólogos especializados en el tratamiento de víctimas de secuestro prolongado, además de sus familias, que se reencontrarán con ellos en las próximas horas.