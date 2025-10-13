Tensión en pleno discurso de Trump: dos diputados israelíes lo interrumpieron y terminaron echados

El presidente de Estados Unidos visitó Jerusalén tras la firma del acuerdo de paz y vivió un tenso momento durante su discurso en el Parlamento.

Parlamentario echado tras abuchear a Trump El momento en el que fue interrumpido Donald Trump. Este lunes, tras la firma del acuerdo de paz en Gaza, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Jerusalén, donde, entre otras actividades, participó de una sesión en el Parlamento israelí. Luego de recibir una ovación, uno de los parlamentarios interrumpió su discurso y mostró un cartel a favor de Palestina, por lo que fue retirado por personal de seguridad.

Después de su arribo a Israel y de reunirse con familiares de sobrevivientes, Trump brindó un discurso en el Knéset, el Parlamento del país, donde aprovechó para destacar a su enviado especial, Steve Witkoff, por su labor en las negociaciones que culminaron en el acuerdo alcanzado ese mismo lunes. “Él es un gran negociador. Pero lo más importante de Steve es que es una muy buena persona y se lleva bien con todos. Conozco a muchos buenos negociadores, pero ninguno habría conseguido la paz en Oriente Medio: estaríamos en la Tercera Guerra Mundial”, expresó el mandatario.

El momento de tensión en el Parlamento Israel Tras los aplausos iniciales, Ayman Odeh, uno de los parlamentarios presentes, se levantó y comenzó a gritar e interrumpir el discurso del presidente estadounidense. Luego mostró un cartel con la leyenda: “Reconozca a Palestina”.

Ante esta situación, el legislador fue retirado por el personal de seguridad. Mientras lo desalojaban, otro parlamentario levantó un cartel similar, que fue rápidamente confiscado. Ambos fueron expulsados del recinto, mientras el resto de los presentes aplaudía a Trump y se disculpaba por el incidente.