El fútbol, presente: dos rehenes israelíes y un argentino liberados por Hamas lucieron las camisetas de sus clubes

Tras regresar a Israel, los hermanos Gali y Ziv Berman y el argentino Eitan Horn se mostraron públicamente con los colores de sus respectivos equipos.

Se dice que para muchos fanáticos el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. Lo cierto es que la pasión que los fanáticos que sienten por sus clubes puede sobreponerse a cualquier circunstancia, hasta en los momentos más duros, y es algo que se puede ver en todas partes del mundo.

Así se pudo apreciar este lunes nada menos que en Israel, tras el acuerdo de paz entre Israel y Hamas y la liberación de rehenes que estuvieron 738 días cautivos en la Franja de Gaza. Algunos de ellos, una vez que regresaron a sus casas, no tardaron más que unas pocas horas en volver a vestir y mostrarse públicamente con las camisetas de los equipos de sus amores.

Rehenes liberados se mostraron con las camisetas de sus clubes al regresar a Israel Rehenes israelíes liberados se mostraron con las camisetas de sus clubes 1 Los hermanos Gali y Ziv Berman, por ejemplo, lucieron los colores del Maccabi Tel Aviv, el equipo más ganador y uno de los más populares del fútbol israelí, y sobrevolaron el estadio en helicóptero.

También lo hizo Eitan Horn, uno de los tres argentinos que fueron liberados esta jornada, que no tardó en calzarse su camiseta. En este caso, fue la del Happoel Beer Sheva, otra de las potencias de la liga de Israel.