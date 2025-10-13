La emotiva liberación de los rehenes que mantuvo cautivos Hamás: así volvieron a pisar Israel

Los 20 rehenes israelíes secuestrados por Hamás durante más de dos años fueron liberados este lunes. Mirá las conmovedoras imágenes de su liberación.

Hamás liberó este lunes a los 20 rehenes israelíes que permanecieron retenidos en la Franja de Gaza durante más de dos años. La entrega se produjo como parte de un intercambio de prisioneros acordado en el marco de un alto el fuego recientemente implementado, e impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Los rehenes fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja, que coordinó su traslado a territorio israelí. Posteriormente, las fuerzas militares de Israel se hicieron cargo de los liberados en Gaza para completar el proceso de evacuación. Un helicóptero militar israelí aterrizó en una base ubicada cerca de la frontera con Gaza, desde donde los rehenes fueron trasladados hacia hospitales del centro del país para someterse a controles médicos.

De acuerdo con información proporcionada por la agencia de noticias Xinhua, siete personas fueron liberadas en un primer grupo durante la mañana del lunes. Las restantes fueron entregadas cerca de las 9 de la mañana local, completando la cifra total de 20 liberaciones previstas en este intercambio.

Israel liberación rehenes EFE Fuentes internacionales indicaron que, tras esta operación, Hamás ya no tendría en su poder a ciudadanos israelíes vivos como rehenes. Esta afirmación marca un hito en el contexto del conflicto, ya que la retención de estos individuos se prolongó durante más de dos años en territorio controlado por la organización palestina.