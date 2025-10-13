Hamás liberó a los últimos 20 rehenes con vida, entre ellos tres argentinos
La entrega se llevó a cabo este lunes. De esta manera, la organización terrorista cumplió con lo pactado. Ahora Israel hará entrega de prisioneros palestinos.
La madrugada de este lunes marcó un punto histórico en el conflicto de Medio Oriente. Según informaron fuentes oficiales israelíes, los últimos rehenes en manos del grupo terrorista Hamás fueron liberados a las 9 de la mañana hora de Israel. La entrega se realizó en el marco de un cese de hostilidades que busca consolidarse como el primer paso hacia un acuerdo de paz duradero.
La noticia se conoció mientras el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emprendía su esperado viaje diplomático hacia Medio Oriente con el objetivo de “darle fin a la guerra y sellar la paz”. “Este va a ser un momento muy especial”, afirmó Trump antes de abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, donde fue recibido por la prensa internacional.
“Todos están muy entusiasmados con este momento”, agregó el exmandatario, quien tiene previsto aterrizar primero en Israel, donde ofrecerá un discurso ante el Parlamento, para luego trasladarse a El Cairo. En la capital egipcia encabezará junto a su par Abdel Fattah Al Sisi una cumbre internacional sobre Gaza, que contará con la presencia de una veintena de líderes mundiales.
Durante el vuelo, Trump se mostró confiado en el final de la violencia. “La guerra terminó”, aseguró ante los periodistas a bordo del avión presidencial, al ser consultado sobre la tregua alcanzada entre Israel y Hamás.
El proceso de liberación de rehenes representa uno de los últimos capítulos de un conflicto que durante meses mantuvo en vilo al mundo. Según trascendió, las autoridades israelíes se preparan para recibir a las víctimas en el cruce fronterizo, donde equipos médicos y familiares esperan su regreso.
El amanecer en Israel traerá consigo no solo la liberación de los rehenes, sino también la esperanza de que, tras años de enfrentamientos, Medio Oriente comience finalmente a transitar el camino hacia la reconciliación.