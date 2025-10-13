Así fue el momento en el que Donald Trump fue ovacionado en Israel tras sellar la paz en Gaza

El presidente de los Estados Unidos , Donald Trump , fue recibido este lunes con una ovación ensordecedora en el Parlamento de Israel (Knesset) tras la firma del acuerdo de paz en la Franja de Gaza y la liberación de 20 rehenes que permanecieron cautivos por el grupo terrorista Hamás durante dos años.

El reconocimiento se produjo en el momento en que Donald Trump ingresó al recinto legislativo, donde los diputados israelíes se pusieron de pie y aplaudieron durante casi diez minutos, en un gesto que reflejó la magnitud política e histórica del acuerdo alcanzado. La ovación tuvo lugar incluso antes del discurso del primer ministro Benjamín Netanyahu , quien luego acompañó al mandatario norteamericano en la sesión.

Según medios internacionales, el discurso de Trump ante el Knesset marcará un punto de inflexión en la región, bajo lo que él mismo describió como “ el amanecer histórico de un nuevo en Medio Oriente ”. El republicano fue recibido en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv con honores oficiales, acompañado por una ceremonia en la alfombra roja encabezada por Netanyahu y el presidente Isaac Herzog .

Tras su intervención en el Parlamento, el líder estadounidense tiene previsto reunirse con las familias de los rehenes liberados , en un gesto simbólico que busca consolidar el proceso de reconciliación y reconstrucción humanitaria en la región.

Antes de su llegada a Israel, Trump reconoció en declaraciones a la prensa que había tenido “algunas disputas” con Netanyahu , aunque aclaró que fueron “rápidamente solucionadas”.

Encuentro de Donald Trump y Benjamín Netanyahu EFE

Además, destacó la labor del premier israelí durante las negociaciones por la paz en Gaza: “Tuve algunas disputas con él, pero hizo un buen trabajo. Era la persona indicada para el momento adecuado”, expresó Trump.

Finalmente, el mandatario estadounidense elogió el liderazgo del primer ministro israelí y aseguró: “Trabajando conmigo fue fantástico. Fue un presidente de tiempos de guerra”.

El histórico acuerdo en Gaza y la liberación de los rehenes marcan uno de los capítulos más relevantes en la política internacional reciente, con la figura de Donald Trump al centro de una jornada que, según analistas, podría redefinir las relaciones de poder y estabilidad en Medio Oriente.