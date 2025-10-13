Presenta:

Donald Trump llegó a Israel para el inicio formal del acuerdo de paz con Hamás

Donald Trump aterriza en Israel y es recibido por Benjamín Netanyahu, tras la puesta en marcha de la primera fase del acuerdo de paz con Hamás.

Donald Trump ya está en Israel. Foto Efe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aterrizado este lunes en el Aeropuerto Internacional de Ben Gurión, situado al sureste de la ciudad israelí de Tel Aviv, a medida que avanza la puesta en marcha de la primera fase del acuerdo de paz alcanzado entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Donald Trump, que ha sido recibido a pie de pista por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente del país, Isaac Herzog, ha dado ya por "terminada" la guerra entre las partes, que lograron finalmente un pacto al hilo de una propuesta realizada la semana pasada por la Administración estadounidense.

El magnate neoyorquino, que ha saludado a Netanyahu con una amplia sonrisa, admitió durante su viaje a bordo del Air Force One que había mantenido "algunas disputas" con el mandatario israelí. "Ya se han zanjado", dijo entonces.

Donald Trump, recibido por Benjamín Netanyahu

Los dos líderes han intercambiado varias palabras antes de saludar al resto de los presentes, entre ellos el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, y el embajador israelí, Yechiel Leiter. Trump --que se dirige ahora a la sede del Parlamento israelí-- también ha saludado a su enviado especial para Oriente Próximo, Steve Witkoff, y a su yerno Jared Kushner.

rehenes Israel israelíes
La última vez que el Air Force One --el avión presidencial-- aterrizó en Israel fue poco después de los ataques del 7 de octubre de 2023 cuando el expresidente Joe Biden realizó una visita a Israel. Dpa

