Paz en Gaza: Donald Trump habló de la liberación de rehenes antes de viajar a Israel

El presidente de Estados Unidos señaló que será un "momento especial" y habló de la celebración unánime de la paz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo antes de partir de Washington hacia Tel Aviv, Israel, que la liberación de los rehenes "será un momento muy especial".

El mandatario, que se reunirá con las familias de los rehenes el lunes y posteriormente dará un discurso ante el parlamento israelí (knéset), dijo que "todos están muy emocionados por este momento", según declaró a los periodistas mientras se preparaba para abordar el Air Force One.

"También los países musulmanes y árabes están aplaudiendo (la liberación de rehenes). Todos aplauden a la vez. Eso nunca había sucedido antes. Normalmente, si uno aplaude, el otro no. Esta es la primera vez que todos están asombrados y emocionados, y es un honor participar", señaló Trump a la prensa.

Trump también tiene previsto viajar a Egipto, donde él y el presidente Abdel Fattah el-Sisi encabezarán una cumbre para debatir el proceso de paz en Gaza con más de 20 países. El republicano anunció el acuerdo de paz entre Israel y Hamás el pasado miércoles, tras semanas de negociaciones mediadas en gran medida por su Administración.

El acuerdo contempla la liberación de rehenes, la retirada parcial de tropas israelíes de Gaza y la apertura de canales humanitarios para el suministro de alimentos y medicinas, marcando un alto el fuego temporal en la región tras dos años de violencia.