Donald Trump: "Tuve algunas disputas con Netanyahu, pero ha hecho un buen trabajo"

Trump buscó mostrarse conciliador con Netanyahu antes de su llegada a Israel, destacando su gestión y minimizando los roces previos entre ambos líderes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que, a pesar de haber tenido "algunas disputas" con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cree que hizo "un buen trabajo".

"Tuve algunas disputas con él que fueron solucionadas rápidamente", dijo Donald Trump sobre su relación con el mandatario israelí ante preguntas de los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force 1 antes de llegar a Tel Aviv.

El presidente estadounidense añadió que Benjamín Netanyahu hizo "un buen trabajo" al frente del Gobierno israelí: "Creo que era la persona indicada en el momento adecuado".

"Trabajando conmigo fue fantástico", enfatizó Donald Trump, que definió al primer ministro israelí como "un presidente de tiempos de guerra".

Trump llegó este lunes a Israel, donde tiene previsto reunirse con familiares de los rehenes y dar un discurso en inglés ante el la Knéset (Parlamento israelí).