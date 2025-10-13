Javier Milei viaja a Estados Unidos para reencontrarse con Donald Trump: la agenda

El presidente Javier Milei se prepara para protagonizar una de las semanas más importantes de su gestión, que incluye un nuevo viaje a los Estados Unidos para concretar la tan ansiada reunión bilateral con su par republicano Donald Trump en la Casa Blanca.

El nuevo intercambio, ahora institucional, se da luego de que el secretario del Tesoro , Scott Bessent , anunciara un auxilio financiero para la Argentina y garantizara que la administración republicara hará lo necesario para colaborar con el libertario.

Este lunes al mediodía, la delegación presidencial compuesta por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el titular del Banco Central, Santiago Bausilli, partirá en un viaje exprés a Washington. Allí los esperan el canciller Gerardo Werthein y el embajador de Argentina en Estados Unidos , Alec Oxenford.

Ya el martes 14, Javier Milei , junto a la comitiva, ingresará a la Blair House, la residencia oficial que alberga a los invitados del presidente de Estados Unidos , y para el mediodía, se espera que el presidente concrete su visita a la Casa Blanca, donde saludará a su par Donald Trump y se llevará a cabo la firma del libro de honor. Posteriormente, se realizará la reunión bilateral entre ambos mandatarios en el Salón Oval.

En esta reunión, avanzarán en los detalles y condiciones del auxilio económico, en un complejo contexto marcada por la inestabilidad cambiaria y en las vísperas de las elecciones legislativas nacionales previstas para el 26 de octubre.

Además, se celebrará luego de que el propio Scott Bessent informara del rescate estadounidense que alcanza un swap de monedas por 20.000 millones de dólares, un crédito sin fecha ni monto confirmados y la chance de que Estados Unidos compre bonos de deuda argentinos.

Si bien el equipo económico realizó un viaje previo a Washington, los funcionarios involucrados y hasta el mandatario se niegan a revelar detalles del acuerdo. Sin embargo, Javier Milei se comprometió a protagonizar una entrevista televisiva el próximo miércoles, a su regreso al país.

A las 12:45 se brindará el almuerzo de trabajo en honor al presidente Javier Milei, del que participarán las comitivas argentina y estadounidense. Una hora después, finalizará el encuentro con la despedida formal a Milei, a cargo del mandatario anfitrión.

Por el momento, quedó en confirmarse la participación del jefe de Estado argentino, a las 17, en la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk, el activista político de derecha asesinado de un disparo, el pasado 10 de septiembre.

Posteriormente, Javier Milei también estará presente en la firma del Libro de Visitas de la Blair House y se fotografiará con el personal de la Casa de Huéspedes, pero aún no fue confirmado el horario de esta actividad.

Su visita culminará a las 22 cuando tome el vuelo especial que lo traerá de regreso a la Argentina. Se espera que el Presidente llegue a la Ciudad de Buenos Aires el miércoles a las 8.00.

El equilibrio con China

Lo cierto es que más allá de su alineamiento estratégico, Javier Milei deberá hacer equilibrio en la relación de la Argentina con China, país que intensificó sus críticas contra Estados Unidos y aumentó la tensión.

Estas últimas horas, la embajada de China en la Argentina difundió un comunicado oficial con críticas a Scott Bessent, quien admitió, en una entrevista en Fox News, que el presidente Javier Milei "está decidido a sacar a China de la Argentina".

La letra de la difusión ordenada por el gobierno de Xi Jinping calificó las expresiones de "provocadoras" y sostuvo que revelan "una mentalidad arraigada en los tiempos de la Guerra Fría que aún domina a algunos funcionarios estadounidenses".