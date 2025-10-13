Jornada histórica: Hamás liberó a los últimos rehenes vivos en medio del alto el fuego

La organización terrorista Hamás liberó este lunes a los últimos veinte rehenes con vida que mantenía en la Franja de Gaza , como parte de un alto el fuego acordado con Israel bajo un plan de paz impulsado por el presidente de Estados Unidos , Donald Trump .

Los rehenes fueron entregados en dos grupos: siete en el norte de Gaza y trece en el sur. Entre ellos se encontraban tres argentinos —los hermanos Ariel y David Cunio, y Eitan Horn— quienes habían permanecido cautivos durante más de 700 días tras ser secuestrados durante el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, en el kibutz Nir Oz. Sus familiares, que los esperaban desde entonces, protagonizaron emotivos reencuentros luego de casi dos años de incertidumbre.

La liberación se produjo en el marco de la primera fase del acuerdo de alto el fuego, que busca poner fin a la sangrienta guerra entre Israel y Hamás . Según el convenio, además de los veinte liberados, se prevé la entrega progresiva de los cuerpos de 28 rehenes fallecidos que permanecen en Gaza, aunque todavía no hay fecha confirmada para ese proceso.

El operativo, supervisado por fuerzas israelíes y mediadores internacionales, incluyó chequeos médicos y traslados seguros hacia centros de atención en Israel. Las imágenes difundidas muestran el reencuentro de los rehenes con sus familias, con escenas de abrazos, lágrimas y alivio tras meses de angustia.

Desde Washington, Trump celebró el inicio del alto el fuego y anunció su llegada a la región para mantener reuniones con líderes israelíes y árabes, con el objetivo de discutir los pasos hacia un eventual plan de reconstrucción y pacificación de Gaza. La tregua también contempla un incremento en la llegada de ayuda humanitaria a las zonas más afectadas, donde la población enfrenta graves niveles de hambre y desplazamiento.

El conflicto, que comenzó con el ataque de Hamás en octubre de 2023 cuando 1.200 personas fueron asesinadas y 251 tomadas como rehenes, dejó a casi el 90% de los dos millones de habitantes de Gaza desplazados.

Críticas a Hamás por la entrega de fallecidos

Hamás entregó únicamente cuatro de los 28 cuerpos de rehenes fallecidos que permanecían en la Franja de Gaza, generando un profundo malestar y dolor entre las familias de las víctimas.

El ejército de Israel confirmó este mediodía que la operación concluyó con la entrega de los restos a la Cruz Roja Internacional, entidad que asumió la tarea de su repatriación.

Rehenes liberados

Alon Ohel

Pianista de 24 años del norte de Israel. Fue secuestrado cuando intentaba refugiarse tras escapar del festival Nova, escenario del ataque de Hamas.

Ariel Cunio

De 28 años, fue secuestrado junto a su pareja, Arbel Yehud, desde su hogar en el kibutz Nir Oz, una de las zonas más afectadas por el asalto.

Avinatan Or

Tiene 32 años y fue capturado junto a su novia, Noa Argamani, durante el festival Nova. Ella fue rescatada en Gaza en junio de 2024.

Bar Kupershtein

Joven de 23 años que trabajaba como guardia de seguridad en el festival Nova, donde fue capturado durante el ataque.

David Cunio

Hermano de Ariel, fue secuestrado también en Nir Oz el 7 de octubre de 2023. Ambos permanecieron cautivos durante más de dos años.

Eitan Horn

De 38 años, fue tomado de su casa en Nir Oz junto a su hermano Iair, quien recuperó la libertad en febrero pasado.

Eitan Mor

Tiene 25 años y se encontraba cumpliendo funciones de seguridad en el festival Nova cuando fue secuestrado por milicianos de Hamas.

Elkana Bohbot

De 36 años, fue raptado en el festival Nova, donde trabajaba en el área de producción y decidió quedarse para ayudar a otros asistentes.

Evyatar David

Joven de 24 años que fue capturado junto a su amigo Guy Gilboa-Dalal mientras intentaban escapar del festival Nova.

Gali Berman

De 28 años, fue secuestrado junto a su hermano gemelo, Ziv, y su vecina Emily Damari, en el kibutz Kfar Aza.

Guy Gilboa-Dalal

Tiene 24 años y fue secuestrado durante el ataque al festival Nova, donde se encontraba con su amigo Evyatar David.

Matan Angrest

Soldado israelí de 22 años, fue capturado tras un enfrentamiento con combatientes de Hamas cerca de la frontera de Gaza.

Matan Zangauker

De 25 años, vivía en Nir Oz con su pareja, Ilana Gritzewsky. Ambos fueron secuestrados, aunque ella fue liberada en noviembre de 2023.

Maxim Herkin

Ciudadano ucraniano de 37 años, residente en Tirat Carmel. Fue secuestrado en el festival Nova, al que asistió de manera espontánea.

Nimrod Cohen

Recluta de 19 años que fue capturado tras quedar atrapado en su tanque dañado cerca de la frontera con Gaza.

Omri Miran

De 48 años, fue secuestrado del kibutz Nahal Oz, mientras su esposa y sus dos hijos pequeños lograron sobrevivir al ataque.

Rom Braslavski

Joven guardia de seguridad de 21 años del festival Nova. Fue visto por última vez en un video difundido por la Yihad Islámica Palestina.

Segev Kalfon

De 27 años, fue capturado cuando intentaba huir del festival Nova durante el ataque armado del 7 de octubre.

Yosef-Chaim Ohana

Tiene 25 años. Fue tomado como rehén mientras ayudaba a evacuar heridos en el festival Nova, según testigos del lugar.

Ziv Berman

Hermano gemelo de Gali, de 28 años. Ambos fueron raptados en Kfar Aza junto a su vecina Emily Damari, liberada meses atrás.