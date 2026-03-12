Italia, país de la OTAN, denuncia ataque con misil contra una base militar en Irak

Italia denuncia un bombardeo con misil contra una de sus bases militares en el norte de Irak. Los italianos son parte de la poderosa OTAN.

Irán es centro de las sospechas por este ataque a una base militar de Italia en Irak. Foto Efe

El Gobierno de Italia ha denunciado este jueves un ataque con misil contra una base militar italiana situada en la ciudad de Erbil, capital de la región semiautónoma del Kurdistán de Irak, si bien ha recalcado que el suceso se ha saldado sin víctimas. Italia es parte de la poderosa alianza bélica OTAN.

"Un misil ha impactado en nuestra base en Erbil. No hubo víctimas mortales ni heridos entre el personal italiano", ha dicho el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, según mensaje publicado por su cartera a través de redes sociales.

El titular de la cartera de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha condenado "firmemente" el ataque, antes de señalar que ha hablado con el embajador de Italia en Irak para abordara la situación.

Italia investiga el hecho "Afortunadamente, todos nuestros soldados se encuentran bien y a salvo en el búnker. Les expreso mi solidaridad y gratitud por su servicio diario a la patria", ha señalado, sin pronunciarse sobre quién habría estado detrás del ataque, cuya autoría no ha sido reivindicada por el momento, indica desde Italia.