En medio de la tensión, Donald Trump anunció que se reunirá con el régimen iraní

Donald Trump afirmó que Estados Unidos se reunirá con Irán la semana que viene

Luego de la reanudación de la tregua establecida por los Estados Unidos en la guerra entre Israel e Irán, Donald Trump sostuvo este miércoles que habrá una reunión con Irán la próxima semana con el fin de delinear un posible acuerdo nuclear, no obstante destacó que no cree que ese acuerdo sea tan necesario.

Trump se dirigió a los medios en conferencia de prensa luego de la cumbre de la OTAN en Países Bajos, en la que estableció que "hablaremos con ellos la semana que viene, con Irán. Quizás firmemos un acuerdo, no lo sé. No creo que sea tan necesario. Es decir, tuvieron una guerra, lucharon, y ahora vuelven a su mundo. Me da igual si tengo un acuerdo o no".

La administración del mandatario estadounidense buscaría los mismos compromisos que pidió a Iran en las negociaciones previas a la escalada del conflicto en Medio Oriente.

El Secretario de Estado, Marco Rubio, expresó a los periodistas que la realización del acuerdo depende de la voluntad de Irán de negociar directamente con Estados Unidos, sin intermediarios.