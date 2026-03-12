Chile: ataque a pedradas al coche de un alto funcionario del presidente José Antonio Kast

Chile.- Atacado a pedradas el coche del nuevo subsecretario de Exteriores chileno tras la asunción de Kast

Los hechos han sido registrados en la zona de Plaza Italia, donde varios "encapuchados" han arrojado piedras contra el coche, provocando daños en las ventanas y carrocería del mismo, según ha recogido el diario 'La Tercera', precisando que, de acuerdo con las informaciones preliminares, Torres no presentaría "lesiones de consideración".

Del mismo modo, un funcionario de Carabineros ha sufrido lesiones "de carácter reservado", después de resultar herido en una pierna a manos de un grupo "violento" que ha arrojado "elementos contundentes" contra el personal de seguridad, según ha señalado el teniente coronel Bernardo Leiva, de la Prefectura de Santiago Central, en declaraciones recogidas por el mismo diario.

Este ataque, también acaecido en el centro de Santiago de Chile, se ha producido cuando los uniformados trataban de disolver una manifestación, mientras Kast se alistaba en La Moneda para pronunciar su primer discurso presidencial.

Chile apresta sus uniformados En esa primera alocución, el nuevo inquilino del palacio presidencial chileno se ha dirigido a Carabineros, policías de investigación, gendarmes y Fuerzas Armadas para garantizarles que gozarán de "todo el respaldo de la ley, los recursos del Estado y la voluntad política" que, ha afeado, "durante tanto tiempo les faltó".