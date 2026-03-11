José Antonio Kast firmó sus primeros decretos como presidente de Chile y endureció la política migratoria

El presidente de Chile , José Antonio Kast , firmó este miércoles sus seis primeros decretos desde el inicio de su mandato, con un fuerte énfasis en el endurecimiento de las medidas de seguridad frente a la migración irregular.

En una breve ceremonia realizada en el Palacio de La Moneda y acompañado por varios de sus ministros, el mandatario rubricó una serie de órdenes ejecutivas antes de pronunciar su primer discurso oficial como jefe de Estado.

Entre las disposiciones firmadas se encuentran iniciativas vinculadas al control migratorio, la realización de auditorías en todos los ministerios y la reconstrucción de zonas afectadas por los recientes incendios forestales.

El decreto más relevante lleva el nombre de “Plan Escudo Fronterizo” , mediante el cual el presidente ordenó a los ministerios de Defensa e Interior impulsar medidas para reforzar el control en los límites del país.

Simpatizantes del presidente de Chile, José Antonio Kast, agitan banderas previo a su discurso este miércoles.

Según el documento, se instruye a las autoridades a "gestionar cambios legales para desincentivar la inmigración irregular", así como "modificar las reglas del uso de la fuerza para generar más herramientas contra el ingreso clandestino".

Además, la iniciativa contempla "la construcción de barreras físicas para sectores requeridos", con el objetivo de fortalecer la vigilancia en áreas consideradas críticas de la frontera.

La medida se alinea con declaraciones previas del mandatario, quien había planteado la necesidad de legislar para que el ingreso irregular al país sea considerado un delito.

Política de cierre fronterizo en Chile

En la misma ceremonia, Kast firmó un segundo decreto denominado “Política Nacional de Cierre Fronterizo”, que apunta a incrementar la presencia estatal en los pasos limítrofes.

La normativa insta a los ministerios de Defensa, Interior y Bienes Nacionales a "incrementar los medios militares" en la frontera norte y a "mejorar la vigilancia mediante drones y sensores optrónicos".

También se busca avanzar en "mejora de las comunicaciones", con el objetivo de fortalecer la coordinación entre las distintas agencias encargadas del control territorial.

Auditorías al Estado y críticas a la burocracia

Durante su discurso, el presidente aseguró haber recibido un país en peores condiciones de las que esperaba y denunció la existencia de corrupción sistemática, aunque sin presentar pruebas concretas.

En ese contexto, firmó un decreto de “Auditoría total” que abarca "a todos los ministerios e instituciones del Estado". Según el texto, se trata de "un mecanismo que establece una línea de base técnica y política que permita que cualquier irregularidad sea detectada y denunciada de inmediato bajo una lógica de gestión de emergencia y probidad".

Además, Kast impulsó otra medida destinada a eliminar la llamada “permisología”, término utilizado para describir los extensos procesos administrativos para obtener autorizaciones estatales.

De acuerdo con la instrucción presidencial, se busca resolver 51 recursos de reclamación pendientes que presentan retrasos fuera de los plazos legales y que, según el Gobierno, mantienen bloqueada una inversión estimada en 16.000 millones de dólares.