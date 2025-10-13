"Eres mi vida, mi héroe": el emotivo reencuentro de los rehenes israelíes con sus familias, tras ser liberados por Hamás

"Eres mi vida", exclama ella, abrazándolo fuertemente en un video grabado por el Ejército israelí. "Mi vida. Mi héroe. Ven, ven."

Matan fue uno de los 20 rehenes vivos que quedaban en Gaza tras ser secuestrados durante los ataques liderados por Hamás del 7 de octubre de 2023, y fue liberado el lunes después de dos años de cautiverio.

Su madre, Einav, ha hecho una campaña feroz para el regreso de Matan. Se convirtió en uno de los rostros más conocidos del movimiento y exigió que el gobierno israelí lograra un acuerdo con Hamás para liberar a los rehenes a cambio de presos palestinos.

La semana pasada, ella y su hija encendieron fuegos artificiales en la bautizada como Plaza de los Rehenes de Tel Aviv para celebrar el acuerdo de alto el fuego pactado entre Israel y Hamás como parte del plan de paz de Donald Trump.

El lunes, la multitud reunida en la misma plaza vitoreaba mientras se veía en pantallas gigantes el momento en que Matan y los otros 19 rehenes liberados regresaban a Israel y se reunían con sus familias.

La gente ondeaba las banderas de Israel y Estados Unidos y sostenía fotos de los rehenes y carteles que decían "vuelven a casa".

Matan fue capturado con su pareja Ilana Gritzewsky de Nir Oz, pero Ilana fue liberada durante un alto el fuego el mes siguiente.

En diciembre de 2024, Hamás publicó un video que mostraba a Matan en cautiverio, en el que decía que él y sus compañeros rehenes estaban sufriendo dolencias cutáneas y escasez de alimentos, agua y medicinas.

En una videollamada con Matan el lunes, poco después de su liberación, Einav le dijo: "Gracias a Dios, la guerra ha terminado. La guerra ha terminado".

En una declaración posterior, la familia afirmó: "Tras dos años de infierno, hoy comenzamos un nuevo capítulo en nuestras vidas: uno de sanación y rehabilitación".

Ese sentimiento fue compartido por varias de las familias que se reunieron con sus seres queridos.

La familia de Eitan Horn, también secuestrado y cuyo hermano Yair fue liberado durante un alto el fuego en febrero, dijo que tendrían "abrazos y mucho amor y que lo acompañaremos durante todo el proceso de recuperación".

Reuters Los familiares de Eitan Horn esperaron ansiosos las noticias de su liberación.

Los familiares de Evyatar David, de 24 años, que fue secuestrado en el festival de música Nova y apareció demacrado en un túnel en un video publicado por Hamás en agosto, dijeron que siempre "supieron que regresaría".

"Después de dos años de sufrimiento, está aquí. Ahora comenzará un nuevo viaje de curación para Evyatar y para nosotros", dijeron en un comunicado.

Reuters El rehén israelí Evyatar David, sonríente y de blanco en la imagen, fue atendido tras su liberación en un centro médico a las afueras de Tel Aviv.

Los rehenes vivos fueron recogidos en los puntos de encuentro en Gaza por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que ha actuado como intermediario neutral en las entregas.

Luego se reunieron con sus seres queridos en puntos de recepción cercanos a la frontera con Gaza, antes de ser trasladados por aire a hospitales en Israel para comenzar el proceso de tratamiento físico y psicológico.

Reuters Varios rehenes llegaron en helicópteros militares a los centros médicos donde fueron atendidos.

Hubo celebraciones en todo Israel por el regreso de los 20 rehenes. La gente saludaba al cielo mientras veía pasar los helicópteros militares que los llevaban a los hospitales.

Inbar Goldstein, cuyos propios familiares fueron liberados en el alto el fuego de noviembre de 2023, dijo a la BBC que se sentía "feliz y agradecida".

"Sé que todavía quedan días tristes por delante, pero quiero separar lo que sé de lo que siento", dijo.

En otro lugar de la plaza, Yarden, un adolescente, le dijo a la BBC: "Estamos aquí por los rehenes y su liberación, y para celebrarlos. Hoy todos los israelíes estamos juntos; no se trata de izquierda o derecha, se trata de estar todos juntos para celebrar a los rehenes".

EPA Muchos israelíes celebraron en la llamada Plaza de los Rehenes de Tel Aviv.

Pero mientras los rehenes vivos ya han sido devueltos, muchas familias de aquellos asesinados mientras estaban secuestrados siguen esperando, ya que Hamás dijo que solo entregaría el lunes cuatro de los 28 cuerpos. El Ejército israelí señaló que realizaría pruebas forenses antes de confirmar sus identidades e informar a sus familias.

Una copia del acuerdo de alto el fuego publicada por los medios israelíes había estipulado que los restos de todos los rehenes fallecidos debían ser entregados a más tardar a las 12:00 hora local (09:00 GMT) del lunes. Sin embargo, también parecía reconocer que Hamás y otras facciones palestinas podrían no ser capaces de localizarlos a todos dentro de ese plazo.

El acuerdo también incluía la liberación de alrededor de 250 prisioneros palestinos en cárceles israelíes que habían sido condenados por delitos como asesinato y ataques mortales contra israelíes, y cerca de 1.700 detenidos de Gaza que permanecían retenidos por Israel sin cargos. Estas personas también fueron liberadas este lunes.

En un comunicado, el Ejército israelí instó a Hamás a "cumplir con su parte del trato" devolviendo todos los cuerpos.

La familia de Matan dijo que no podrá cerrarse este episodio hasta que suceda.

"Seguiremos al lado de las familias en duelo y lucharemos hasta que el último rehén vuelva a casa", declararon.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC