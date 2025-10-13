"¡Bienvenido de regreso!": la carta de Benjamín Netanyahu y su esposa a los rehenes liberados por Hamás

Benjamín Netanyahu y su esposa escribieron una carta para los 20 rehenes liberados en el marco del acuerdo de paz impulsado por Donald Trump.

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu junto con su esposa Sarah escribieron una carta a los 20 rehenes liberados por Hamás de la Franja de Gaza este lunes. Ellos permanecían secuestrados en cautiverio desde el atentado del 7 de octubre.

De acuerdo con lo informado por la Dirección de Rehenes, cada uno recibió la carta con un kit de ropa, artículos personales de primera necesidad, una notebook, un celular y una tableta.

Qué dice la carta que escribieron Netanyahu y su esposa a los rehenes secuestrados por Hamás “En nombre de todo el pueblo de Israel, ¡bienvenido de regreso! Te esperábamos, abrazándote. Sara y Benjamín Netanyahu”.

image La carta de Benjamín Netanyahu y su esposa que recibió cada rehén luego de ser liberados por Hamas. X El acuerdo de paz entre Israel y Hamás, logrado gracias al impulso brindado por el presidente Donald Trump, incluye una primera fase de liberación de rehenes que se concretó este lunes por la mañana. A raíz del acontecimiento, Netanyahu describió al mandatario estadounidense como "el mayor amigo que Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca".

Mientras brindaba un discurso al Parlamento de su país, el primer ministro subrayó el rol fundamental de Trump en alcanzar el fin de las hostilidades, y en sus palabras jugó "un papel importante y decisivo". Además, afirmó que el presidente de los Estados Unidos será “grabado en la historia de nuestro pueblo” y aseguró: “Ya has sido grabado en la historia de la humanidad”.