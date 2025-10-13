Hamás entregó 4 cuerpos de los 28 rehenes fallecidos e Israel lo acusa de violar el acuerdo de paz

Live Blog Post

Javier Milei felicitó a Donald Trump por el acuerdo de paz en Medio Oriente: "Su liderazgo devolvió esperanza al mundo"

El presidente argentino, Javier Milei, se refirió este lunes al acuerdo de paz alcanzado en Medio Oriente y elogió el liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien calificó como “un aliado y un ejemplo de coraje y libertad”.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (ex Twitter), Milei expresó su reconocimiento por la labor del mandatario estadounidense en la mediación del alto al fuego entre Israel y Hamas, que puso fin a más de dos años de conflicto en la Franja de Gaza.

Mi más profunda admiración y gratitud al Presidente @realDonaldTrump por su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra, logrando además la liberación de todos los rehenes, entre ellos tres argentinos —Eitan Horn, Ariel y David Cunio—.También aguardamos con… pic.twitter.com/EaIQgFXVRZ — Javier Milei (@JMilei) October 13, 2025

“Mi más profunda admiración y gratitud al Presidente @realDonaldTrump por su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra, logrando además la liberación de todos los rehenes, entre ellos tres argentinos —Eitan Horn, Ariel y David Cunio—”, escribió el jefe de Estado argentino.

En su publicación, Milei también hizo referencia al argentino Lior Rudaeff, cuyo cuerpo aún no ha sido restituido a su familia: “Aguardamos con esperanza la pronta restitución del cuerpo de Lior Rudaeff, para que su familia pueda despedirlo en paz.”

El mandatario destacó el papel de Trump como artífice del proceso que derivó en la liberación de los rehenes y en un nuevo escenario de estabilidad regional.

“Gracias, Presidente Trump. Su compromiso con la vida, la libertad y la paz ha devuelto esperanza al mundo”, agregó Milei, reafirmando su cercanía ideológica y personal con el líder republicano.

Finalmente, el presidente argentino cerró su mensaje con un gesto de reconocimiento político y afectivo hacia Trump: “Es un honor considerarlo no sólo un aliado en la defensa de esos valores, sino también un querido amigo y un ejemplo de liderazgo que inspira a todos los que creemos en la libertad.”