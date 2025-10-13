Israel confirmó la identidad y la causa de muerte de los cuatro rehenes entregados por Hamás en Gaza

Live Blog Post

La ONU celebra la liberación de los rehenes en Gaza y anuncia un aumento masivo de la ayuda humanitaria

Luego de la liberación de todos los rehenes vivos en la Franja de Gaza este lunes, las agencias humanitarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informaron que los suministros vitales están comenzando a llegar a gran escala al devastado territorio palestino, en el marco del reciente acuerdo de alto el fuego.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, expresó su profundo alivio por el regreso de los cautivos y destacó que este hecho “marca un momento de esperanza” tras más de dos años de conflicto desde los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023. Sin embargo, reiteró su llamado a la liberación de los cuerpos de los rehenes fallecidos y exhortó a “todas las partes a aprovechar este impulso y cumplir sus compromisos en virtud del alto el fuego para poner fin a la pesadilla en Gaza”.

En paralelo, las agencias de ayuda humanitaria reportaron avances significativos en la distribución de asistencia dentro del enclave. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó que “está en marcha el aumento masivo de la ayuda humanitaria en Gaza”, y confirmó que Israel aprobó el ingreso de 190.000 toneladas de suministros, lo que representa 20.000 toneladas más que lo acordado previamente.

ayuda humanitaria onu X/ONU_es

Entre los recursos enviados se incluyen alimentos, artículos de refugio, medicamentos, equipos médicos y materiales esenciales para reconstruir parte de la infraestructura civil gravemente dañada por los bombardeos.