Tensión en Gaza: Hamás recuperó el enclave y llevó a cabo siete ejecuciones públicas

Este martes y tras la firma del acuerdo de paz, Hamás recuperó Gaza y comenzó a retomar el control con ejecuciones públicas.

Tras la retirada del Ejercito israelí, Hamás retomó el control y ejecutó a personas acusadas de colaborar con Israel.

Luego de la firma del acuerdo de paz con Israel, Hamás retomó el control en Gaza, reforzando la presencia de combatientes. En ese proceso, donde además afirmaron que la guerra aún no terminó mientras esté en marcha el plan del presidente de Estados Unidos y los militantes sigan armados, el grupo terrorista realizó la ejecución pública de siete personas.

Este martes, con la llegada del grupo terrorista y su milicia al enclave, se produjo la ejecución de siete personas por parte de hombres armados, acusadas de colaborar o haber colaborado con las fuerzas israelíes.

En el video difundido en redes sociales se puede ver cómo algunos miembros de Hamás arrastraron a estas personas hacia un círculo, las arrodillaron y luego fueron fusiladas por la espalda. Imágenes que luego fueron confirmadas por la propia organización.

La retirada de las fuerzas militares israelíes de Gaza, uno de los puntos del plan establecido por Donald Trump, llevó a que la policía de la ciudad, controlada por Hamás, volviera a desplegarse fuertemente en el enclave, ocupando puntos estratégicos de la Ciudad de Gaza, principalmente en las rutas usadas para la distribución de ayuda humanitaria.