Hamás entregó los cuerpos de cuatro rehenes más, e Israel devolvió los cuerpos de 45 palestinos

Live Blog Post

Donald Trump en Israel: "Más que el fin de la guerra, es el fin de la era del terrorismo y el inicio de una época de esperanza"

Con un tono esperanzador, Donald Trump sostuvo que el pacto alcanzado no solo representa el fin de un conflicto armado, sino el comienzo de una nueva etapa para Medio Oriente.

“Más que el fin de la guerra, es el fin de la era del terrorismo y de la muerte, y el inicio de tiempos de esperanza, para que Israel viva en armonía con todas las naciones de esta bella región”, expresó el mandatario estadounidense ante una ovación del Parlamento israelí.

Donald Trump, Benjamín Netanyahu EFE

En su discurso, el líder republicano también dedicó palabras de reconocimiento al primer ministro Benjamin Netanyahu, a quien agradeció públicamente por su papel en las negociaciones que condujeron al alto el fuego.

“Quiero agradecerle a una persona por su patriotismo increíble”, dijo Trump en referencia a Netanyahu, y agregó: “No es una persona fácil para llegar a un acuerdo, pero es indispensable para el acuerdo”.

Trump recordó que, antes de iniciar las negociaciones, “todo el mundo decía que era imposible un alto el fuego”, pero destacó que la voluntad de ambas partes y la mediación de Estados Unidos permitieron concretar lo que muchos creían inalcanzable.

“Decían que era algo imposible, pero no es así, porque nosotros somos gente que tiene amor hacia la región”, señaló el presidente, aludiendo al compromiso de Norteamérica con la paz en Medio Oriente.