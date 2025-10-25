"Transportamos tus tesoros": la creativa campaña publicitaria que lanzó la empresa de la escalera utilizada para el robo en el Louvre

Una empresa alemana, que se vio involucrada inadvertidamente en el robo del Museo del Louvre después de que una de sus escaleras fue utilizada en el atraco, está aprovechando al máximo la publicidad gratuita con el lanzamiento de una nueva campaña publicitaria.

La firma Böcker, con sede en Werne, publicó esta semana en redes sociales la famosa imagen de su escalera mecánica para transportar muebles que se extiende hasta un balcón exterior de la Galería Apolo del Louvre.

"Cuando necesitas moverte rápido", reza un cartel con la imagen. "La Böcker Agilo transporta -silenciosamente- tus tesoros de hasta 400 kg a 42 m/min".

Recientemente surgió un video de los presuntos ladrones escapando en la escalera mecánica tras robar el pasado domingo joyas de la corona francesa valoradas en US$102 millones.

En declaraciones a la agencia de noticias AFP el miércoles, el director general de la empresa, Alexander Böcker, declaró que, al quedar claro que nadie resultó herido en el atraco, utilizaron "un toque de humor" para llamar la atención sobre el negocio familiar.

"El delito es, por supuesto, absolutamente reprobable, eso lo tenemos completamente claro", declaró.

"Fue... una oportunidad para utilizar el museo más famoso y visitado del mundo para llamar la atención sobre nuestra empresa".

La reacción a la nueva campaña de Böcker fue entusiasta, con respuestas en redes sociales que incluyen "genialidad del marketing" y "excelente, eso es calidad alemana".

"Su mensaje se lleva la corona", bromeó un usuario.

Böcker le dijo a AFP que reconoció el aparato de su empresa por las noticias, y afirmó que la máquina fue vendida "hace unos años a un cliente francés que alquila este tipo de equipos en París y alrededores".

Los presuntos ladrones de las joyas pidieron una demostración de la máquina la semana pasada y la robaron durante la muestra, añadió.

El robo "más impactante" de Francia

Getty Images Para realizar el robo, la escalera mecánica fue extendida hasta un balcón exterior de la Galería de Apolo del Louvre.

Los ladrones llegaron al Louvre el domingo poco después de que el museo abriera sus puertas y los visitantes comenzaran a desfilar por sus pasillos.

En ocho minutos, se llevaron algunos de los tesoros más valiosos de Francia, pertenecientes a antiguos gobernantes de la realeza o del imperio.

Entre los ocho artículos robados se encontraban diademas, collares, pendientes y broches adornados con miles de diamantes y otras piedras preciosas.

El Louvre reabrió sus puertas el miércoles, pocos días después de lo que se ha calificado como el robo más impactante de Francia.

La directora del museo admitió el miércoles que el Louvre no detectó a la banda a tiempo para detener el robo y que las cámaras de seguridad perimetrales eran deficientes y anticuadas.

"Fallamos con estas joyas", declaró Laurence des Cars, añadiendo que nadie estaba protegido de "criminales brutales, ni siquiera el Louvre".

"Hemos tenido un terrible fracaso en el Louvre. Asumo la responsabilidad", añadió.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, declaró a la radio francesa Europe1 que tenía plena confianza en que los ladrones serían capturados.

La fiscalía afirmó que creía que los ladrones actuaron bajo las órdenes de una organización criminal.



