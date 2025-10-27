"La Justicia nos abandonó": el dolor de la familia de Diego Fernández tras el sobreseimiento de Cristian Graf

Este lunes, el juez Alejandro Litvack sobreseyó a Cristian Graf , el principal sospechoso del crimen de Diego Fernández Lima, el joven cuyos restos aparecieron 40 años después de su desaparición en el barrio de Coghlan . Javier, hermano de Diego , contó la tristeza con la que está viviendo la familia la decisión de la Justicia.

“Mi mamá se enteró hace un rato, está triste, estamos todos muy mal” , lamentó Javier. “ No puedo creer que la Justicia otra vez nos haya abandonado, como abandonó a mi papá hace 41 años, ahora me está dejando solo a mí ", declaró.

El hermano de Diego sostuvo que "es una locura que no se hayan actualizado" las leyes del Código Penal. "Por eso estoy con el tema de la Ley Diego, un asesinato no puede prescribir ", dijo. "Antes era porque sin cuerpo no hay delito, pero acá están los restos de mi hermano, hay un sospechoso que vive en esa casa y otros cuatro que vivieron ahí”, insistió en diálogo con TN.

"Es increíble lo que está pasando, con todas las pruebas que hay, esta gente se río 41 años de nosotros y ahora se ríe de todo un país, la Justicia también, es una locura. Lo que siento es impotencia, indignación, mucha tristeza”, afirmó.

Ante esto, remarcó que a Diego “le sacaron la vida porque se les ocurrió” y dijo que durante todos estos meses la familia mantuvo la esperanza de que Graf fuera imputado por encubrimiento. “Sabía que estaba ahí abajo, de todas maneras trató de desviar a los albañiles”, agregó.

“En ese momento (el del crimen), teóricamente vivía la hermana de esta persona que ahora vive en el sur, el padre que está fallecido, la madre que está viva, y hay una prima que dijo este señor que vivía también ahí”, detalló sobre sus sospechas.

Javier, hermano de Diego Fernández Javier, hermano de Diego Fernández. Analía Melnik/MDZ

El dolor de la familia de Diego: "necesito justicia por mi mamá"

“Necesito justicia por mi mamá, el país está indignado con esto, no se puede creer. Todo esto arde, va a arder toda la vida, fueron 41 años, no se te va nunca, nosotros lo esperábamos a Diego todos los días, nos enteramos el 20 de mayo que lo asesinaron, no se murió, no lo atropellaron como le pasó al pobre de mi papá: lo asesinaron y lo enterraron en esa propiedad, fue todo apropósito para que nadie lo encuentre”, remarcó.

Asimismo, confirmó que tanto la familia Fernández Lima como la Fiscalía van a apelar el sobreseimiento de Graf y que todavía no les entregaron los restos del adolescente. “Nosotros seguimos sufriendo, yo sigo sin dormir y esta gente sigue haciendo su vida como si nada y ahora la Justicia los avala”, concluyó.