"Me mató a mi hijo": la fuerte acusación de la mamá de Diego Fernández contra Cristian Graf

Este viernes, Graf será indagado por el delito de encubrimiento por el juez Alberto Litvack tras un pedido del fiscal Martín López Perrando, quien sostuvo que, pese a que la causa prescribió, la familia necesita saber qué pasó con el menor.

Qué dijo la mamá de Diego Fernández En las últimas horas, a más de 40 años de la desaparición de su hijo, Irma Lima rompió el silencio y apuntó contra Graf. “Yo lo que le pido al juez es justicia, justicia que haya, por favor. Me mató a mi hijo. Tenía 16 años recién. Por favor, eso es lo que pido. Justicia”, suplicó, en diálogo con Radio Mitre.

“No puede ser una persona que ya esté suelta, que no esté detenida. ¿Y nosotros qué somos? Nos matan los hijos, ¿nos tenemos que quedar como estamos? Así estoy yo, con pena, llorando, recordando lo bueno que era, era estudioso, deportista”, expresó con dolor Irma.