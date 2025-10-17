"Me mató a mi hijo": la fuerte acusación de la mamá de Diego Fernández contra Cristian Graf
Este viernes, Graf será indagado por el delito de encubrimiento por el juez Alberto Litvack tras un pedido del fiscal Martín López Perrando.
A casi cuatro décadas del crimen de Diego Fernández Lima, el joven que apareció muerto en el patio de una casa en el barrio porteño de Coghlan, el principal sospechoso deberá presentarse a declarar. Se trata de Cristian Graf, un excompañero de colegio de Diego y dueño de la casa donde fueron hallados los restos del joven que había desaparecido en 1984.
Este viernes, Graf será indagado por el delito de encubrimiento por el juez Alberto Litvack tras un pedido del fiscal Martín López Perrando, quien sostuvo que, pese a que la causa prescribió, la familia necesita saber qué pasó con el menor.
Qué dijo la mamá de Diego Fernández
En las últimas horas, a más de 40 años de la desaparición de su hijo, Irma Lima rompió el silencio y apuntó contra Graf. “Yo lo que le pido al juez es justicia, justicia que haya, por favor. Me mató a mi hijo. Tenía 16 años recién. Por favor, eso es lo que pido. Justicia”, suplicó, en diálogo con Radio Mitre.
“No puede ser una persona que ya esté suelta, que no esté detenida. ¿Y nosotros qué somos? Nos matan los hijos, ¿nos tenemos que quedar como estamos? Así estoy yo, con pena, llorando, recordando lo bueno que era, era estudioso, deportista”, expresó con dolor Irma.
“Sé que lo mató, nada más, no sé por qué lo mató, eso es lo que quiero saber, yo quiero saber qué pasó”, manifestó Irma. Y concluyó: “No tiene por qué estar suelto, puede volver a hacer lo mismo que le pasó a mi hijo. Justicia y justicia, nada más pido”.