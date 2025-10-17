"No tenían una relación": declaró Cristian Graf por el crimen de Diego Fernández

Este viernes, Graf, el principal sospechoso por el crimen de Diego Fernández Lima, declaró ante el juez Alberto Litvack.

En primer lugar, la abogada Érica Niczypor indicó que su cliente fue muy preciso. “Graf declaró lo que en su momento dijo públicamente. Contestó tanto las preguntas del fiscal como del juez. Ahora vamos a esperar qué decisión van a tomar el fiscal y el juez”, señaló.

En cuanto al vínculo de Graf con Fernández, la letrada sostuvo: “Todos sabemos que eran compañeros de escuela, pero no tenían una relación de amistad”. Y aseguró: “Su grupo de amigos era otro. Él formaba parte de los boy scouts”.

“Se explicó con planos cómo era la medianera en ese momento, que en realidad no era una medianera sino un alambrado, y dónde se había encontrado esa fosa”, mencionó Niczypor.