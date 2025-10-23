Autorizaron a la familia de Cristian Graf a vender la casa donde se hallaron los restos de Diego Fernández

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°56 resolvió autorizar a la familia de Cristian Graf a modificar o vender el chalet ubicado en Congreso 3742, en el barrio de Coghlan , donde fueron hallados los restos de Diego Fernández Lima, desaparecido hace 41 años.

La decisión judicial fue adoptada por el juez Alberto Litvack tras analizar el pedido de “prohibición de innovar” presentado por Javier Fernández Lima , hermano de la víctima y querellante en la causa. Su intención era impedir cualquier cambio o venta del inmueble hasta que avanzara la investigación por encubrimiento.

El fiscal Martín López Perrando desestimó el planteo, argumentando que no existían elementos que justificaran la medida. La defensa de Graf adhirió a esa postura y sostuvo que impedir a los herederos disponer de la propiedad ocasionaría un “perjuicio irreparable” a la familia.

En su resolución, Litvack consideró que “no se verifica la verosimilitud en el derecho necesaria para el dictado de la medida planteada como así tampoco el peligro en la demora”, por lo que rechazó la solicitud y habilitó a los propietarios a avanzar con refacciones o una eventual venta.

El abogado de Graf , Martín Díaz, explicó que su cliente posee el 25% del inmueble, mientras que el 50% pertenece a su madre y el resto a su hermana, Ingrid. Según detalló, la vivienda originalmente pertenecía a los abuelos de Cristian, luego pasó a sus padres y finalmente fue heredada por los actuales titulares.

Cristian Graf, sospechoso crimen Diego Cristian Graf, principal sospechoso por el crimen de Diego.

Declaró Cristian Graf ante el juez: "No tenían una relación de amistad"

El viernes pasado, Graf declaró ante el juez Alberto Litvack. Su abogada, Érica Niczypor, indicó que su cliente fue muy preciso. “Graf declaró lo que en su momento dijo públicamente. Contestó tanto las preguntas del fiscal como del juez. Ahora vamos a esperar qué decisión van a tomar el fiscal y el juez”, señaló.

En cuanto al vínculo de Graf con Fernández, la letrada sostuvo: “Todos sabemos que eran compañeros de escuela, pero no tenían una relación de amistad”. Y aseguró: “Su grupo de amigos era otro. Él formaba parte de los boy scouts”.

“Se explicó con planos cómo era la medianera en ese momento, que en realidad no era una medianera sino un alambrado, y dónde se había encontrado esa fosa”, mencionó Niczypor.