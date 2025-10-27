Misterio: salió de un boliche en plena tormenta y desapareció

Un joven de 18 años fue visto por última vez el sábado pasado por la noche, cuando salió del boliche “Egipto” en Tristán Suárez.

Una cámara de seguridad lo captó caminando por una calle de tierra al salir del boliche.

Este fin de semana, un adolescente de 18 años salió de un boliche durante la tormenta que azotó a gran parte de Buenos Aires, y desapareció. Una cámara de seguridad captó el momento en el que el joven caminaba por una calle de tierra debajo de una intensa lluvia.

Nicolás Tomás Duarte fue visto por última vez el sábado pasado por la noche, cuando salió del boliche “Egipto”, ubicado en la esquina de Colectora ruta provincial 205 y Sargento Cabral, en Tristán Suárez.

Una cámara de seguridad captó al joven que vestía una remera de manga larga de color negra y azul, un pantalón negro y un par de zapatillas del mismo color, caminando por una calle de tierra.

Video: el último rastro del joven que desapareció tras la tormenta Un joven desapareció cuando salió de un boliche Sus familiares y amigos lo buscan intensamente, aunque por el momento no tienen novedades sobre su paradero. Según indicaron, Duarte mide aproximadamente 1,78 metros, es de contextura delgada, cabello corto castaño claro, ojos marrones y tez trigueña.