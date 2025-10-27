Misterio: salió de un boliche en plena tormenta y desapareció
Un joven de 18 años fue visto por última vez el sábado pasado por la noche, cuando salió del boliche “Egipto” en Tristán Suárez.
Este fin de semana, un adolescente de 18 años salió de un boliche durante la tormenta que azotó a gran parte de Buenos Aires, y desapareció. Una cámara de seguridad captó el momento en el que el joven caminaba por una calle de tierra debajo de una intensa lluvia.
Nicolás Tomás Duarte fue visto por última vez el sábado pasado por la noche, cuando salió del boliche “Egipto”, ubicado en la esquina de Colectora ruta provincial 205 y Sargento Cabral, en Tristán Suárez.
Una cámara de seguridad captó al joven que vestía una remera de manga larga de color negra y azul, un pantalón negro y un par de zapatillas del mismo color, caminando por una calle de tierra.
Video: el último rastro del joven que desapareció tras la tormenta
Sus familiares y amigos lo buscan intensamente, aunque por el momento no tienen novedades sobre su paradero. Según indicaron, Duarte mide aproximadamente 1,78 metros, es de contextura delgada, cabello corto castaño claro, ojos marrones y tez trigueña.
Este lunes, según informó, la Policía bonaerense, junto a bomberos voluntarios, perros entrenados en rastreo de personas y drones, llevó a cabo un intenso operativo en un arroyo cercano al boliche. La causa se encuentra a cargo de la UFI 1 de Ezeiza.