Confesó que mató una embarazada en medio de una guerra de bandas y fue condenado

Entre diciembre de 2023 y marzo del año pasado se desató una guerra de bandas delictivas del distrito de El Algarrobal , en Las Heras . Durante ese periodo, hubo numerosos tiroteos y amenazas cruzadas, lo que desembocó en el asesinato de una joven embarazada . Este lunes, el único detenido por ese crimen confesó la autoría y fue condenado en un juicio abreviado .

Se trata de Leonardo Alexander León , más conocido como Leo Estrella, quien fue capturado el 20 de marzo de 2024, un mes después de que se perpetró el homicidio de Rocío Fabiana Flores . La muchacha tenía 21 años y cursaba 36 semanas de embarazo durante esa fatídica jornada en la que fue ultimada de un disparo en la cabeza , en medio de un ataque armado dirigido a su pareja, Jesús Zamora , en la casa que compartían en calle Aristóbulo del Valle .

De acuerdo con la investigación que lideró la fiscal de Homicidios Claudia Ríos , el novio de la víctima fatal estaba involucrado en el conflicto entre gavillas que se disputaban el control del territorio de venta de drogas en ese sector lasherino. Aparentemente, se movía con integrantes del conocido clan Los Castillo , que desde hace más de una década que tiene al maltraer a los habitantes de El Algarrobal , ya que han sido sindicados y, en algunos casos, sentenciados por diversos episodios delictivos.

La pesquisa sostiene que los Castillo estaban enfrentados con un grupo delictivo liderado por una mujer conocida como la Yeca . Ambas facciones contaban con "soldaditos" que protagonizaron varios enfrentamientos durante los cuatro meses que duró el conflicto.

La violencia por esa disputa del poder escaló a tal punto que las autoridades decidieron dar un "golpe de efecto" y desarrollaron en mayo de ese año un megaoperativo que consistió en 36 allanamientos y dio como resultado un total de 16 detenidos , secuestro de drogas listas para su comercialización, armas de fuego y vehículos robados .

Condena por el crimen de la embarazada

Ahora, casi un año y medio después de controlada la situación, el Leo Estrella confesó ante el juez Ramiro Salinas que fue el autor de los disparos que acabaron con la vida de la joven embarazada y también la del bebé que estaba esperando. Pero eso no fue todo, ya que también admitió su responsabilidad en otro tiroteo y en un caso de amenazas.

De esa forma, el magistrado del Tribunal Penal Colegiado N°2 homologó el acuerdo entre la fiscalía y la defensa y dictó la sentencia de 18 años de cárcel para León por los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, aborto preterintencional, homicidio agravado en grado de tentativa y amenazas.

La reconstrucción del asesinato

Fuentes allegadas a la causa reconstruyeron que la noche del lunes 19 de febrero del año pasado, alrededor de las 22.30, Rocío Flores estaba en la puerta de su domicilio de calle Aristóbulo del Valle, en compañía de su novio, un amigo y su suegra.

A la citada hora, dos sujetos en moto pasaron frente a la propiedad y uno de ellos disparó en varias ocasiones, provocando que uno de los proyectiles le impactara en el cráneo a la joven embarazada.

Rocío Flores la víctima del crimen.

Inmediatamente, la víctima se desplomó y fue trasladada hasta el Hospital Gailhac en un vehículo particular. En ese nosocomio constataron que había perdido masa encefálica y la derivaron al Hospital Lagomaggiore.

Pese a que su situación era irreversible, el objetivo de los médicos era salvar la vida de su bebé. No obstante, pese a los esfuerzos, tanto la criatura como Flores fallecieron durante la madrugada del martes 20.

Un mes después, el sindicado autor fue detenido y ahora terminó siendo condenado por el asesinato en el que acabó con dos vidas.