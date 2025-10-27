Volcó un micro con hinchas de Flamengo que venían a Argentina: hay 16 heridos

Un micro que transportaba a hinchas del Flamengo de Brasil volcó este lunes en la autopista Presidente Dutra, cerca de la ciudad de Barra Mansa, en el estado de Río de Janeiro. Los "torcedores" se dirigían a Buenos Aires para presenciar el partido de revancha por la semifinal de la Copa Libertadores contra Racing Club, que se disputará el próximo miércoles en Avellaneda.