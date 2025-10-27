Volcó un micro con hinchas de Flamengo que venían a Argentina: hay 16 heridos
Un duro siniestro ocurrió en el estado de Río de Janeiro, donde volcó un micro que trasladaba a hinchas de Flamengo que venían por el partido de revancha contra Racing.
Un micro que transportaba a hinchas del Flamengo de Brasil volcó este lunes en la autopista Presidente Dutra, cerca de la ciudad de Barra Mansa, en el estado de Río de Janeiro. Los "torcedores" se dirigían a Buenos Aires para presenciar el partido de revancha por la semifinal de la Copa Libertadores contra Racing Club, que se disputará el próximo miércoles en Avellaneda.
Según informaciones oficiales de la policía, el accidente dejó un saldo de 16 heridos, tres de ellos de gravedad, aunque no se reportaron víctimas fatales.
Así quedó el micro que trasladaba a hinchas de Flamengo
El micro formaba parte de una caravana de cinco vehículos que había partido de Río. En el lugar del siniestro trabajaron equipos de rescate del Centro de Control Operacional, bomberos y la Policía Federal de Carreteras.