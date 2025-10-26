Atento, Racing: Martín Palermo le dio un golpazo al Flamengo a días de la vuelta de la semi de Libertadores

Por la fecha 30, el Fortaleza dirigido por Martín Palermo venció 1-0 al Flamengo, que pelea el torneo local con Palmeiras y jugó con varios titulares.

En la previa al partido de vuelta frente a Racing, por las semifinales de la Copa Libertadores 2025, Flamengo, que lucha cabeza a cabeza en el torneo local ante Palmeiras, no pudo ante Fortaleza, dirigido por Martín Palermo, y este sábado por la tarde cayó por 1-0, en el marco de la trigésima fecha del Brasileirao.

El único tanto del encuentro lo marcó Breno Lopes, a los 12 minutos del primer tiempo, con un potente derechazo desde fuera del área tras una rápida contra encabezada por José Herrera. Tras el gol, el local defendió la ventaja y neutralizó a un Mengão que, pese a tener la pelota, careció de profundidad y claridad en los metros finales.

El equipo dirigido por Filipe Luis dominó territorialmente y generó varias situaciones de peligro, sobre todo en el complemento, pero se encontró con la gran actuación del arquero Brenno y una defensa rival muy bien parada.

Giorgian De Arrascaeta y Saúl Ñíguez probaron con remates de media distancia, mientras que Luiz Araújo y Emerson Royal fueron los más desequilibrantes por las bandas. Sin embargo, el gol nunca llegó y Flamengo se marchó con una derrota que encendió las alarmas a días del partido ante Racing.

El festejo de Martín Palermo tras el triunfo sobre Flamengo El festejo de Martín Palermo tras el triunfo sobre Flamengo Además, el elenco carioca puede perder la cima del Brasileirao, ya que comparte el liderazgo con Palmeiras, que todavía debe disputar su encuentro ante Cruzeiro este domingo.