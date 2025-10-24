Golpazo para Flamengo: la estrella del equipo que será baja en la revancha con Racing

Al igual que Racing con Santiago Sosa, Flamengo perderá por lesión a una de sus máximas figuras de cara al partido de vuelta en el Cilindro de Avellaneda.

Flamengo se jugará el pase a la final de la Copa sin una de sus estrellas.

Flamengo dio un paso importante -pero no definitivo- rumbo a la final de la Copa Libertadores con el triunfo 1-0 ante Racing en el Maracaná, aunque la alegría no le duró mucho luego de la pésima noticia que recibió de cara a la revancha: una de las estrellas del equipo brasileño se perderá el partido de vuelta en el Cilindro de Avellaneda.

La estrella de Flamengo que se perderá la revancha con Racing en Avellaneda El jugador en cuestión es nada menos que Pedro, el goleador del Mengao en 2025 que, tras la ida en Brasil, debió ser trasladado al hospital por un fuerte golpe en el brazo que lo obligó a salir cerca del final. Horas más tarde, el parte médico confirmó que el 9 del Mengao sufrió una fractura en el antebrazo y, en consecuencia, no estará disponible para el encuentro definitorio del próximo miércoles en Argentina.

“Recibió una patada en el brazo y ahora está siendo examinado en el hospital para evaluar la gravedad de la lesión. Estaba muy incómodo”, explicó el DT del Mengão en conferencia de prensa, con claros gestos de preocupación pese a la victoria.

Pedro, la baja de peso que tendrá Flamengo para la revancha con Racing. Cómo se produjo la dura lesión de Pedro, el goleador del Fla La misma se originó en el arranque del segundo tiempo. En una jugada dividida, Pedro chocó fuerte con Santiago Sosa (también se perderá la vuelta por lesión) al intentar proteger la pelota y, si bien el contacto pareció menor, el delantero enseguida mostró signos de dolor. Finalmente, Filipe Luís decidió reemplazarlo a los 71 minutos por Luis Henrique.

A raíz de eso, Flamengo informó que el jugador deberá mantener la zona inmovilizada entre cuatro y cinco semanas, por lo que Pedro no solo ausentará en la revancha con Racing, sino que también a varios compromisos del Brasileirao.