Mazazo para Racing: se confirmó una pésima noticia a días de la revancha ante Flamengo en Avellaneda

Tras perder 1-0 la ida en el Maracaná, Racing jugará la vuelta de semifinales de Libertadores contra Flamengo este miércoles en el Cilindro.

El Racing de Costas no la tendrá fácil en la revancha contra Flamengo.

Racing estuvo cerca de llevarse un empate muy valioso en el Maracaná por la ida de semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo. Sin embargo, terminó cayendo 1-0 con un gol en contra de Marcos Rojo sobre el final, una desventaja para nada irremontable, pero que de todos modos no será tarea sencilla levantar.

Es que el tanto en propia puerta no fue la única acción desafortunada que protagonizó el ex Boca en el cierre del encuentro, ya que unos instantes después terminó noqueando a Santiago Sosa de un fuerte codazo al defender la posición en una pelota aérea, sin darse cuenta que quien tenía a sus espaldas era un compañero, al que dejó con el rostro hinchado y ensangrentado.

Marcos Rojo lesionó a Santiago Sosa de un codazo Marcos Rojo noqueó a Sosa de un codazo Las imágenes de cómo le quedó la cara al volante de 26 años ya dejaban entrever que se trataba de algo serio y enseguida generó preocupación en Avellaneda. Estos temores se reafirmaron a las pocas horas, cuando el club informó que lo que sufrió el jugador fue una "fractura de seno maxilar superior derecho".

Con esta primera noticia, prácticamente había quedado descartado para la vuelta en el Cilindro, que se jugará este miércoles, pero había esperanzas de que pudiera estar ya recuperado para el cierre de la temporada y una hipotética final, que tiene fecha para el sábado el 29 de noviembre en Lima. Pero el panorama no es muy alentador.