Qué dijo Marcos Rojo de su gol en contra sobre la hora ante Flamengo: "Me pegó en la..."

Marcos Rojo hizo un análisis del partido y se lamentó por el gol en contra que derivó en el 1-0 a favor del Mengao.

Qué dijo Marcos Rojo de su gol en contra sobre la hora ante Flamengo

Racing estuvo a escasos de minutos de llevarse un empate de oro del Maracaná. Sin embargo, a los 87 minutos y luego de una carambola de rebotes entre Marcos Rojo y Nazareno Colombo, Jorge Carrascal le dio la victoria por la mínima al Flamengo de Filipe Luis.

De esta manera, el Mengao viajará el próximo miércoles a la Argentina con una leve ventaja, pero el equipo dirigido por Gustavo Costas puede remontar tranquilamente la serie ante su gente en el Cilindro de Avellaneda.

Marcos Rojo no pudo ocultar su bronca por el gol en contra sobre el final Tras el final del partido, uno de los futbolistas de la Academia que habló con la prensa fue Marcos Rojo. El ex defensor de Boca y Manchester United hizo un contundente análisis del partido de sus compañeros y destacó el gran trabajo colectivo: “Hicimos un gran partido, aguantamos bien. Propusimos luchar hasta el final”, lanzó.

Por otro lado, el marcador central de 34 años explicó no pudo ocultar su bronca por el gol en contra que terminó en derrota de Racing: “Pateó Carrascal, rebotó en un compañero, me rebotó en la pierna y Nazareno Colombo no la pudo sacar en la línea”, sentenció. Y añadió: “Una pena por tanto esfuerzo que hicimos y nos terminaron haciendo un gol de rebote fue injusto. Podemos ganar en casa”.