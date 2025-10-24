El picante vaticinio de Daniel Vila con Sebastián Villa y River a horas de la semi de Copa Argentina: "Tiene una historia muy..."

Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia dejó su pálpito para el choque ante River y puso a Sebastián Villa en el foco principal. ¿Por qué?

El duelo clave entre River e Independiente Rivadavia ya empezó a jugarse afuera de la cancha. A horas del partido que meterá a uno de los dos equipos en la final de la Copa Argentina, donde ya espera Argentinos tras eliminar a Belgrano del otro lado de la llave, Daniel Vila, presidente de la Lepra, dio sus expectativas de la semifinal y dejó una particular corazonada.

Es que el match que se jugará este viernes por la noche en el Mario Alberto Kempes de Córdoba marcará un nuevo reencuentro entre el Millonario y Sebastián Villa, el colombiano ex Boca y actual capitán del elenco mendocino, quien ya supo ser verdugo de los de Núñez en varias ocasiones. Y claro, el mandamás no es ajeno a esa situación.

El pálpito de Daniel Vila sobre Sebastián Villa antes de enfrentar a River En charla el programa radial El Destape, y tras ser consultado sobre dónde podrían estar las claves de la semifinal, Vila respondió: "Hay un jugador que tiene una historia contra River muy rica. Habitualmente, Sebastián Villa le hace goles".

El pálpito de Daniel Vila sobre Sebastián Villa ante de la semi entre River e Independiente Rivadavia. (Video X: @FrancoFormoso) El pálpito de Daniel Vila sobre Sebastián Villa ante de la semi entre River e Independiente Rivadavia. (Video X: @FrancoFormoso) Los grandes números del colombiano ante el Millonario Lo cierto es que el pálpito del presidente de Independiente Rivadavia tiene un sustento importante, ya que River es la víctima favorita del delantero de 29 años en toda su carrera: le marcó tres goles con la camiseta del Xeneize y uno con la de su equipo actual. De hecho, para este último hay que remontarse al 21 de noviembre de 2024, partido que terminó en triunfo 2-1 a favor de los mendocinos con un tanto y una asistencia de Villa.