El bombazo que metería Úbeda en la formación de Boca ante Barracas y celebran muchos hinchas

Claudio Úbeda tiene en mente varias sorpresas en el 11 titular de Boca contra el Guapo. En ese contexto, volvería a jugar un futbolista muy pedido por la gente.

Este fin de semana no habrá jornada del torneo Clausura debido a las Elecciones Legislativas, pero Boca aprovechará el parate para ponerse al día. Este lunes, el equipo de Claudio Úbeda visitará a Barracas en el partido pendiente de la fecha 12 y pondrá muchas cosas en juego.

A falta de tres fechas para el cierre del campeonato, el Xeneize se encuentra afuera de los puestos de playoffs y también de la Copa Libertadores 2026, por lo que el DT sabe que ya no hay margen de error. En ese contexto, analiza una serie de cambios en la formación para jugar ante el Guapo y, entre ellos, asoma lo que sería un verdadero bombazo.

En la semana comenzó a sonar fuerte la idea de que el técnico de Boca estaría pensando en romper de una vez por todas el doble 9 para agregar un volante más y así mejorar el funcionamiento colectivo. En ese caso, el sacrificado en el ataque será Milton Giménez. Sin embargo, esa podría no ser única sorpresa.

La sorpresa que prepara Úbeda en Boca para suplir la baja de Battaglia Y es que, según reveló el periodista Julio Pavoni en Presión Alta, programa de TyC Sports, Milton Delgado, quien siempre corrió de atrás en la era Russo- Úbeda, tiene serias chances de meterse en el 11 titular en reemplazo del lesionado Rodrigo Battaglia. Si bien Ander Herrera picaba en punta para acompañar a Leandro Paredes en el mediocampo, todo indica que el juvenil, que viene de ser una de las figuras en el Mundial Sub 20 y se volvió a sumar esta semana a la par del grupo, le ganaría la pulseada.