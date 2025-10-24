Escandalosa acusación del Ruso Zielinski tras la eliminación de Belgrano ante Argentinos: "Hay árbitros que se hacen bien los tontos y..."

Luego de quedar afuera en semis de la Copa Argentina por un polémico penal, Ricardo Zielinski apuntó como nunca antes contra los árbitros del fútbol argentino.

Luego de dar el golpe y ganarle a Boca en la Bombonera, Belgrano llegaba con la confianza por las nubes a la semifinal de la Copa Argentina frente a Argentinos Juniors. Sin embargo, y pese a comenzar arriba en el marcador, terminó perdiendo sobre el final a raíz de un polémico penal sancionado por el juez Yael Falcón Pérez en favor del Bicho.

Las bombas de Ricardo Zielinski contra el arbitraje tras la eliminación de Belgrano Sobre el minuto 82 de partido, el juez cobró la pena máxima por una leve sujeción de Gerónimo Heredia a Alan Lescano tras un córner. Minutos más tarde, luego de un eufórico reclamo de los jugadores del Pirata, Tomás Molina lo cambió por gol y metió a los de La Paternal en la gran final del torneo. Una vez consumada la eliminación, Ricardo Zielinski dejó de lado la templanza que lo caracteriza y apuntó como nunca antes contra el arbitraje con un explosivo descargo.

"Quiero hablar de algunas cosas que joden un poco. En primer lugar, cada vez que venimos a Rosario le pegan a la gente. Y en segundo lugar, si ustedes ven el penal, el que agarra es el jugador de Argentinos. No puede cobrar todas las chiquitas, amonestarnos a todos los jugadores. Hoy vinimos y nos perjudicó un montón", comenzó el Ruso en una conferencia de prensa ardiente.

El DT de Belgrano fue subiendo el tono de su descargo y, más allá de este partido puntual, les pasó factura a los jueces por una acumulación continua de fallos en contra su equipo en el último tiempo. "Termínenla de perjudicarnos, porque laburamos todos y necesitamos el laburo. Y a mí me parece que hay árbitros que se hacen bien los tontos y quedan bien con determinada gente. Independientemente de que creo que hoy jugamos mal el segundo tiempo, el penal es una vergüenza", lanzó.