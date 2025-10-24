La tajante sentencia de José Mourinho, DT de Benfica, sobre Gianluca Prestianni tras su actuación en el Mundial Sub 20: "Fue una decisión..."

José Mourinho se refirió a la vuelta de Gianluca Prestianni tras el Mundial Sub 20 y explicó el nuevo rol que empezará a ocupar el ex Vélez en Benfica.

Mientras intentan dejar atrás la dura caída en la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos, los jugadores de la Selección argentina se sumaron a sus respectivos clubes para afrontar lo que resta del 2025. Uno de ellos fue Gianluca Prestianni, que, tras su brillante nivel en el torneo juvenil, se ganó un gran lugar en la consideración de José Mourinho en el Benfica.

Qué dijo José Mourinho sobre Prestianni tras su gran nivel en el Mundial Sub 20 Al menos así lo expresó el histórico entrenador portugués en conferencia de prensa, donde se refirió a la vuelta del ex Vélez a los entrenamientos con las Águilas y explicó que "fue una buena decisión dejarlo ir". A su vez, soltó: "No lo tuvimos durante tres o cuatro partidos, pero fue bueno. Es difícil decirle que no a un jugador que quiere irse".

"Fue bueno para él desarrollarse, jugar, competir. Sentir la responsabilidad, la presión de jugar para tu selección, una gran selección. Sentir lo que es jugar una semifinal, una final. Creo que fue una gran decisión. Llega con confianza, entre alegría y tristeza", explayó el DT, con un pasado muy recordado por el Real Madrid.

Gianluca Prestianni Argentina Sub 20 vs Colombia Prestianni fue una de las figuras de Argentina en el Mundial Sub 20. EFE Este sábado, Benfica recibirá al Arouca por la fecha 9 de la Liga de Portugal y Mourinho se encargó de confirmar que Prestianni está entre los convocados. Pero, además, The Special One aseguró que "es un chico que seguramente tendrá minutos mañana y que puede ayudarnos".