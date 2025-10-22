La picante respuesta de Gianluca Prestianni a las cargadas que recibió tras el Mundial Sub 20: "Nos pone felices que..."

Muchos hinchas de otros países festejaron la caída de la Selección argentina Sub 20 en la final, y Gianluca Prestianni fue uno de los principales apuntados.

La Selección argentina Sub 20 tuvo una sobresaliente actuación en Chile 2025 y quedó al borde de levantar su séptimo título en la categoría, ganando todos sus partidos hasta llegar a la final. Sin embrago, no pudo imponerse en el duelo decisivo ante Marruecos y cayó por 2-0 en el Estadio Nacional de Santiago.

A lo largo de todo lo que duró el Mundial Sub 20, el público local hinchó por cada rival al que enfrentó la Albiceleste, y más adelante se sumaron los fanáticos mexicanos y colombianos luego de que el equipo de Diego Placente los eliminara. Tras la conclusión, celebraron la consagración del combinado africano (incluso más que los propios marroquíes) y la derrota del elenco argentino, y uno de los principales apuntados por las críticas y cargadas fue Gianluca Prestianni.

La picante respuesta de Gianluca Prestianni Gianluca Prestianni Prestianni fue uno de los principales apuntados por los hinchas locales. EFE El joven delantero del Benfica, una de las figuras del seleccionado nacional y también uno de los más provocadores, lejos de achicarse por las burlas, decidió redoblar la apuesta. "Nosotros sabíamos que si le dábamos importancia a la gente de México o de Chile, que nos cargaban porque aparecen cosas, a nosotros no nos importaba. Nosotros le ganamos a México y los dejamos afuera. Chile ni clasificó a cuartos, quedó afuera en octavos", apuntó esta semana en una entrevista con Vestuario Stream.

"Nos pone felices que todos los países estén en contra de nosotros, te hace sentir que estás haciendo las cosas muy bien", agregó el ex Vélez. Y continuó con la misma tónica: "Le ganamos a México y a Colombia que fueron los que hablaron antes del partido. Nosotros perdimos la final, nos callamos la boca y ya está. Ellos cargaron, pero nos la bancamos. Parecía que había sido campeón Chile, estaban más pendientes los chilenos que los marroquíes".