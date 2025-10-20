¡Qué moral! Los memes chilenos de la derrota de la Selección argentina en la final del Mundial Sub 20

Marruecos hizo historia y venció 2-0 a la Selección argentina comanda por Diego Placente para consagrarse por primera vez en su historia como campeón del Mundial Sub 20 . Con dos golazos de Yassine Zabiri a los 12 y 27 minutos del primer tiempo, el combinado africano le dio un mazazo a la Albiceleste que buscó reaccionar durante todo el partido, pero se topó con la muralla defensiva.

Tras la derrota de Argentina, los hinchas chilenos, que estuvieron durante todo el certamen chiflando, insultando y silbando a los futbolistas de Placente, comenzaron a burlarse en las redes sociales luego de la consagración de los Leones del Atlas con los famosos memes que tuvieron como figuras principales a Placente y las recordadas gastadas a México y Colombia.