Marruecos salió a la calle a festejar la final del Mundial Sub 20 ganada ante Argentina: caravanas de madrugada

Tras conquistar su primer título, todos los hinchas de Marruecos salieron a festejar en las diversas ciudades del país la victoria sobre la Albiceleste.

La Selección argentina se quedó a las puertas de alzarse con un nuevo título mundial en la categoría Sub 20. Tras una fase de grupos perfecta y avanzar hasta la final dejando en el camino a Nigeria, México y Colombia, los dirigidos por Diego Placente cayeron en la final ante Marruecos por 2-0 gracias a un doblete de Zabiri.

Este título fue histórico para Marruecos, ya que en su cuarta participación en un Mundial Sub 20 logró levantar su primer trofeo ante su público (viajaron miles de hinchas a Chile) y también se dieron el gusto de ganarle a la Albiceleste. Además, los Leones del Atlas se convirtieron en el 13- combinado nacional en ser campeón del mundo en esta categoría.

Marruecos salió a la calle a festejar el título del Mundial Sub 20 Como era de esperarse, tras la consagración del conjunto africano, hubo movilizaciones, festejos y fiesta en en Rabat, la capital, durante toda la madrugada. Según informó el sitio Hespress, las celebraciones fueron intensas: "Cientos de coches y motocicletas recorrieron las arterias principales". Los hinchas se reunieron en plazas como la Al Barid para cantar, ondear banderas y mostrar orgullo patrio.

La caravana de los hinchas de Marruecos tras conquistar el Mundial Sub 20 Además, a medida que pasaban las horas la fiesta también se trasladaba a otras ciudades como Salé, Temara, Casablanca, Tánger, Tetuán, Agadir. Los festejos de las bocinas de los coches comenzaron a sonar cada vez más fuertes mientras que también encendían fuegos artificiales y vítores para seguir copando todas las calles. A su vez, los asistentes corearon consignas con elogios a los jugadores, al entrenador, en un ambiente de alegría y unidad entre todos.