La desafiante advertencia del DT de Palmeiras sobre la revancha ante Liga de Quito, tras el 0-3 en la altura: "90 minutos en el Allianz Parque es..."

Luego de la goleada sufrida en Ecuador, Abel Ferreira se mostró confiado en poder revertir la serie ante LDU y meterse en la final de la Libertadores.

"Es un equipo muy fuerte en casa, muy dinámico, con un 5-3-2 bien organizado y mucha movilidad. Advertí a mi equipo lo siguiente: LDU terminó primero en el grupo de Flamengo, eliminó a Botafogo y a São Paulo. No fue por falta de advertencia”, lamentó el entrenador portugués en conferencia de prensa luego del 0-0 en la altura, lo que significó la primera derrota de los brasileños en el actual certamen.

En sintonía con eso, Ferreira, que ya ganó dos Libertadores (2021 y 2022) desde su llegada a Palmeiras, explicó que "no perderé mucho tiempo pensando en lo que pasó hoy", aunque no dio vueltas para halagar la performance de LDU: "No es la primera vez que un equipo brasileño viene a la altura y sufre como nosotros. Felicitaciones a nuestros rivales; hoy fueron mejores”.

La advertencia de Abel Ferreira, DT de Palmeiras, de cara a la revancha ante LDU Ya dejando los elogios de lado, el histórico técnico del Verdao puso el foco en el partido de vuelta y dejó una fuerte advertencia para los ecuatorianos: “Tenemos 90 minutos en el Allianz Parque, y 90 minutos son mucho tiempo. Intentaremos revertir este resultado”, sentenció.