La desafiante advertencia del DT de Palmeiras sobre la revancha ante Liga de Quito, tras el 0-3 en la altura: "90 minutos en el Allianz Parque es..."
Luego de la goleada sufrida en Ecuador, Abel Ferreira se mostró confiado en poder revertir la serie ante LDU y meterse en la final de la Libertadores.
La goleada inesperada de Liga de Quito ante Palmeiras por la semifinal de ida de la Copa Libertadores dejó muy bien parado al equipo ecuatoriano de cara a la revancha del próximo jueves en Brasil y con un pie y medio en la gran final. Sin embargo, Abel Ferreira, el DT del Verdao, lejos estuvo de darse por vencido.
"Es un equipo muy fuerte en casa, muy dinámico, con un 5-3-2 bien organizado y mucha movilidad. Advertí a mi equipo lo siguiente: LDU terminó primero en el grupo de Flamengo, eliminó a Botafogo y a São Paulo. No fue por falta de advertencia”, lamentó el entrenador portugués en conferencia de prensa luego del 0-0 en la altura, lo que significó la primera derrota de los brasileños en el actual certamen.
En sintonía con eso, Ferreira, que ya ganó dos Libertadores (2021 y 2022) desde su llegada a Palmeiras, explicó que "no perderé mucho tiempo pensando en lo que pasó hoy", aunque no dio vueltas para halagar la performance de LDU: "No es la primera vez que un equipo brasileño viene a la altura y sufre como nosotros. Felicitaciones a nuestros rivales; hoy fueron mejores”.
La advertencia de Abel Ferreira, DT de Palmeiras, de cara a la revancha ante LDU
Ya dejando los elogios de lado, el histórico técnico del Verdao puso el foco en el partido de vuelta y dejó una fuerte advertencia para los ecuatorianos: “Tenemos 90 minutos en el Allianz Parque, y 90 minutos son mucho tiempo. Intentaremos revertir este resultado”, sentenció.
La fecha de la revancha y el punto a favor de los brasileños
La revancha será el próximo jueves 30 de octubre en suelo brasileño, donde Palmeiras deberá hacer un partido perfecto para revertir la serie y meterse en la final de la Copa Libertadores. ¿El gran punto a favor? En esta edición continental, los de San Pablo se hacen muy fuertes en su estadio: ganaron cuatro partidos y empataron uno (0-0 ante Universitario en octavos de final, con mayoría de suplentes -habían ganado 0-4 en Perú-).