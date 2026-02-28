Cuánta plata ganó Lanús por vencer a Flamengo en la Recopa Sudamericana

Lanús alcanzó una consagración histórica al quedarse con la Recopa Sudamericana 2026 tras imponerse en una serie vibrante frente a Flamengo . La definición se resolvió en el estadio Maracaná , donde el equipo argentino selló el título con un global de 4-2.

El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino supo sostener la ventaja obtenida en la ida y resistir en un contexto adverso. Tras caer en el tiempo reglamentario, reaccionó en el alargue y terminó inclinando la balanza a su favor en una final cargada de tensión.

El logro no solo representa un nuevo trofeo para el club, sino también la consolidación de un proyecto competitivo a nivel internacional, que vuelve a ubicar a Lanús entre los protagonistas del continente.

Además del impacto deportivo, la consagración trajo consigo un beneficio económico significativo. Por quedarse con el trofeo, Lanús embolsó 1,8 millones de dólares en premios otorgados por la Conmebol.

Este ingreso, que supera los 2.600 millones de pesos al tipo de cambio actual, se convierte en un recurso importante para el club, tanto para reforzar el plantel como para sostener su estructura deportiva.

Lanús celebró en el Maracaná y también recibió una cifra importante por parte de Conmebol.

Qué premio obtuvo Flamengo

En paralelo, Flamengo también accedió a un monto considerable pese a no haber logrado el campeonato. El conjunto brasileño recibió 900.000 dólares por su participación en la definición.

La diferencia en los premios refleja la importancia de consagrarse en este tipo de competencias, donde el salto económico entre el campeón y el subcampeón es notable.

Un título que amplía la historia del club

Con esta victoria, Lanús sumó un nuevo capítulo a su palmarés y reafirmó su crecimiento sostenido en las últimas décadas. El club ya acumula nueve títulos oficiales, entre ellos cuatro internacionales, consolidándose como una institución competitiva dentro y fuera del país.

Un barrio, un club, muchas copas.

La Recopa 2026 no solo quedará como un hito por el rival y el escenario, sino también por el impacto integral que genera: prestigio deportivo, visibilidad internacional y un respaldo económico clave para lo que viene.