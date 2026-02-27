De Boca a Lanús: todos los campeones argentinos de la Recopa Sudamericana

Lanús venció a Flamengo en el Maracaná y se convirtió en el séptimo equipo argentino en levantar el trofeo de supercampeón continental.

Lanús sigue agrandando su vitrina y volvió a pisar fuerte fuera de las fronteras nacionales. Este jueves por la noche pudo revalidar el triunfo conseguido como local la semana pasada, venció 3-2 a Flamengo en una épica revancha en el Maracaná y se consagró con mucha justicia como el campeón de la Recopa Sudamericana 2026.

Es la primera vez que puede levantar este trofeo, tras haber fallado en su primer intento en 2014, cuando perdió la final ante Atlético Mineiro. Es el noveno título de su historia, el cuarto a nivel internacional (tras la Copa Conmebol 1996 y las Copas Sudamericanas 2013 y 2025), y se convirtió en el séptimo equipo argentino que gana este certamen.

Todos los campeones argentinos de la Recopa Sudamericana Lanús levantó la Recopa Sudamericana 2026 El primer representante nacional en levantar la Recopa Sudamericana fue Boca Juniors en 1990, cuando el torneo aún enfrentaba al ganador de la Libertadores con el de la extinta Supercopa. El Xeneize el máximo campeón de la competencia, con un total de 4 títulos (también ganó los de 2005, 2006 y 2008).

River Plate sigue de cerca a su eterno rival con 3 consagraciones, todas conseguidas la década pasada (2015, 2016 y 2019). Los otros argentinos que obtuvieron este trofeo fueron, en orden cronológico, Independiente (1995), Vélez Sarsfield (1997), Defensa y Justicia (2021), Racing (2025) y, desde este 2026, también Lanús.