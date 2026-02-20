Qué dijo el DT de Flamengo tras perder la ida de la Recopa Sudamericana ante Lanús: "Fueron superiores y compitieron mejor"

Filipe Luis analizó la caída del Flamengo ante el Granate por la ida de la Recopa Sudamericana, aunque se mostró confiado para la revancha.

Lanús dio el gran golpe y venció por 1-0 al Flamengo de Filipe Luis por la ida de la Recopa Sudamericana. En un partido donde fue el claro dominado de principio a fin, el Granate golpeó en los minutos finales gracias a un cabezazo letal de Rodrigo Castillo, su gran goleador. Ahora, el próximo jueves 26 de febrero a las 21:30 se definirá el título en el Estadio Maracaná.

Filipe Luis analizó la derrota del Flamengo Tras concluir el partido, el DT del elenco carioca habló en conferencia de prensa y tocó diversos temas. En primer lugar hizo un contundente análisis de la caída de su equipo y felicitó al cuadro argentino por el triunfo: "Fueron superiores y compitieron mejor. Tenían claro cómo querían jugar. Supieron hacerlo muy bien e incomodarnos con la pelota", lanzó. A su vez, también reconoció errores en su equipo: "Nosotros casi nunca circulamos la pelota, nos faltó profundidad. Una victoria justa, ahora tenemos que revertir esto en casa", soltó.

Por otro lado, Filipe Luis llenó de elogios a Mauricio Pellegrino y reconoció el peso que tiene en los equipos que dirige: "Conozco muy bien al técnico. Jugué contra él muchas veces y sé lo bueno que es. Y, obviamente, el equipo con el que trabaja siempre le pondrá las cosas difíciles a cualquier rival porque sabe muy bien cómo trabajar y preparar los partidos", mencionó.

Filipe Luis.jpg Filipe Luis se mostró disconforme con el rendimiento de su equipo tras la derrota ante Lanús. EFE "Nunca es fácil competir contra equipos argentinos que lo dan todo en la cancha. No tengo dudas de que será complicado, pero creo que podemos darle la vuelta en la vuelta. Estoy totalmente convencido de ello. Y se lo transmitiré a los jugadores", añadió.