Una promesa de River jugará en Flamengo: firmó contrato y se va cedido a Brasil

El enganche de River, categoría 2007, fue cedido por un año con opción de compra y se sumará al Sub 20 del Mengao.

River Plate continúa apostando al desarrollo de sus juveniles y en las últimas horas selló el primer contrato profesional de Juan Sayago, uno de los talentos emergentes del club. Sin embargo, tras la firma, el volante ofensivo no seguirá en Núñez durante esta temporada.

El enganche, categoría 2007, se había sumado recientemente a la Reserva que conduce Marcelo Escudero y había participado de la pretemporada. Incluso fue convocado para el debut ante Talleres, aunque no ingresó desde el banco y todavía no sumó minutos oficiales en la categoría.

Pese a ser considerado un futbolista con proyección, el club decidió facilitarle continuidad fuera de Argentina. Juan Sayago se marchará a préstamo al Flamengo de Brasil por un año, con una opción de compra fijada en un millón de dólares por el 50% de su pase, según informó La Página Millonaria.

juan sayago river Juan Sayago firmó su primer contrato con River antes de ser cedido al Flamengo de Brasil. X @iobitler El perfil de Sayago y su recorrido en River Plate Antes de partir, el mediocampista firmó contrato con River hasta diciembre de 2028. Llegó a la institución en 2023 para integrar la Séptima División y, ya en 2025, actuó en la Quinta, donde anotó cinco goles en 27 partidos.