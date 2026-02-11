La sorpresiva decisión que tomaría Gallardo en River ante la falta de gol de sus delanteros

El golpe ante Tigre dejó secuelas y reactivó una preocupación que ya venía latente y Gallardo analiza una movida inesperada en River por la sequía de goles.

El golpazo que sufrió River ante Tigre en el Monumental reforzó una preocupación que ya venía creciendo en las primeras fechas del Torneo Apertura: la falta de peso ofensivo. En ese contexto, Marcelo Gallardo analiza una alternativa inesperada y no se descarta que Joaquín Freitas sea convocado para el partido del jueves frente a Argentinos Juniors.

Los números explican el problema. De los 4 goles convertidos por el Millonario en lo que va del campeonato, ninguno fue anotado por un delantero. Gonzalo Montiel, Juan Fernando Quintero y Lautaro Rivero fueron los únicos autores, mientras que Maximiliano Salas y Facundo Colidio siguen sin poder romper la racha.

A esa sequía se le sumó la lesión de Sebastián Driussi, que dejó al equipo sin una referencia clara en el área. La falta de contundencia, sumada a los malos resultados, alimentó un clima de preocupación en Núñez y empujó al cuerpo técnico a buscar soluciones internas.

Quién es Joaquín Freitas, el juvenil que planea convocar Marcelo Gallardo ante Argentinos Joaquín Freitas Joaquín Freitas, delantero de 19 años, sería convocado por Marcelo Gallardo para afrontar el próximo compromiso del Millonario contra Argentinos. Foto: Prensa River En ese escenario aparece Freitas, quien viene de marcar un doblete ante Talleres en el Torneo de Reserva. Además, no fue incluido en la lista para enfrentar a Barracas Central en esa categoría, una señal que alimenta la posibilidad de su primera citación en Primera en este 2026.

El juvenil ya tuvo su debut en la máxima el año pasado, cuando ingresó desde el banco ante Vélez en la última fecha del Torneo Clausura y disputó 16 minutos en reemplazo de Salas. Desde entonces, fue creciendo en Reserva hasta consolidarse como titular.