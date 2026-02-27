Lanús confirmó que recibirá 10 mil hinchas de Boca en La Fortaleza: el polémico precio de las entradas

Nicolás Russo, presidente de Lanús, dio a conocer que Boca podrá llevar visitante al partido del próximo miércoles en el sur. ¿Cuánto cuestan los tickets?

Lanús festejará la Recopa Sudamericana, que logró tras el histórico Maracanazo ante Flamengo, el próximo miércoles cuando reciba a Boca por el partido pendiente de la fecha 7 del Torneo Apertura. Y la fiesta tendrá un condimento extra: habrá hinchas visitantes en La Fortaleza.

Es oficial: Boca llevará visitantes a la cancha de Lanús La posibilidad fue adelantada desde Brasil por el presidente Nicolás Russo y, horas más tarde, quedó oficializada por Aprevide: el Xeneize podrá contar con 10.000 almas el estadio Néstor Díaz Pérez. Un número fuerte y poco habitual en el fútbol argentino actual, en un duelo que además promete un clima especial por el reencuentro del plantel granate con su gente tras el título internacional.

“Si se aprueba en comisión directiva, habrá un sector preferencial para Boca con 10 mil entradas. Lo tenemos hablado y bastante avanzado con la Seguridad y AFA”, comenzó diciendo Nicola, en plena euforia post consagración.

El presidente Nicolás Russo confirmó que Boca llevará hinchas visitantes a la cancha de Lanús. Video: ESPN Luego, el mandamás amplió los motivos de las gestiones realizadas: "La cancha de Lanús es segura, estamos acostumbrados a jugar con cancha llena y en este caso se da un marco especial. Si bien primero jugamos contra Defensa y Justicia en Florencio Varela, los jugadores se mostrarán públicamente por primera vez en cancha de Lanús (después de ganar la Recopa) contra Boca. Esto es muy profesional y necesitamos recaudar".

Hay polémica por el precio de las entradas A pesar de esto, no todo es alegría Branden 805. ¿El motivo? El valor de las entradas: $100.000 por cada ticket es la exigencia del Granate, una decisión que repercutió fuerte en las redes sociales y desató enojos entre los hinchas de Boca que tienen pensado asistir al partido.