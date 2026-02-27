¡Bombazo! Cavani, afuera de los concentrados de Boca para recibir a Gimnasia de Mendoza: el motivo

Tras no jugar por Copa Argentina, Cavani tampoco dirá presente en el duelo de Boca contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Si hay algo que a Boca Juniors le está causando más dolores de cabeza que ninguna otra cosa, sin lugar a dudas es la inmensa cantidad de lesiones que viene sufriendo desde que comenzó el año. Ya desde antes de la pretemporada viene perdiendo jugadores clave en todas la posiciones, siendo el ataque la zona más afectada de todas.

Edinson Cavani, que está en deuda desde los futbolístico hace años, es uno de los más afectados por estas cuestiones. Ya desde el 2025 viene arrastrando una lumbalgia que lo hizo perderse los amistosos y los primeros 4 partidos del Apertura. Contra Platense por la fecha 5 sumó sus primeros minutos del 2026 y, para sorpresa de todos, fue titular en el 0-0 ante Racing, con un rendimiento muy cuestionado.

Edinson Cavani, nuevamente baja por lesión Edinson Cavani Boca vs Racing APrtura 2026 Cavani se resintió nuevamente de su lumbalgia. Fotobaires Tras darle un descanso el martes en la Copa Argentina, Claudio Úbeda tenía intenciones de volver a incluirlo en el once inicial el sábado frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Sin embargo, tras los trabajos de este jueves, se supo que el Matador quedará descartado incluso de la lista de convocados.

Esto se debe a que volvió a resentirse de su lumbalgia. El uruguayo terminó las prácticas con una fuerte dolencia en la zona y, según se pudo saber, hará en los próximos días una consulta médica con un especialista para saber si deberá someterse a un nuevo tratamiento para finalizar de una vez por todas su recuperación.